全球死於新冠病毒人數過九千 各國數據一覽

新冠疫情在全球造成至少9827人死亡。根據法新社最新統計截至國際標準時間19時的統計，目前在全球158國，累計確診232680例，這一數字並不能完全反映現實，目前已有很多國家對不必要住院治療的疑似患者進行檢測。

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最近24小時，全球新增死亡病例1043例，新增確診病例23701例。最近24小時新增死亡病例最多的是意大利，427例，其次是西班牙，169例，第三位是伊朗，149例。

意大利在2月底出現了第一例確診病例，目前已有3405人死亡，累計確診41035例，24小時內死亡427例，確診5344例。4440例治癒。

12月份率先爆發疫情的中國，除去香港和澳門，累計確診80928，死亡3245，周三周四之間新增病例34例，死亡病例8例。70420例治癒。

繼意大利、中國之後疫情衝擊最嚴重的國家是伊朗，死亡1284例，確診18407例；西班牙死亡767例，確診17147例；法國死亡372例，確診10995例，美國死亡154例，確診10700例。

周三國際標準時間19時許，巴基斯坦、俄羅斯、哥斯達黎加、墨西哥和突尼斯宣布出現首例新冠病毒死亡病例，毛里求斯，津巴布韋，斐濟，巴哈馬，薩爾瓦多，尼加拉瓜，乍得宣布出現首批確診。

截至國際標準時間19時，歐洲確診累計103287，死亡累計4901；亞洲累計確診94253，死亡3417；中東確診累計20598，死亡1301；美國和加拿大累計確診11321，死亡累計163例，拉美與加勒比海地區累計確診1711例，死亡18例；非洲累計確診778例，死亡21例；大洋洲確診738例，死亡6例。

法新社這一數據是根據法新社各地派出機構從各國當局以及從世界衛生組織提供的數據基礎上統計的。

歐盟英國退歐談判首席代表巴尼耶確診感染，但歐盟委員會表示，與英國的談判會繼續下去。另外，摩納哥王國周四宣布，親王阿爾貝二世也已確診感染。