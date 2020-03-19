全球5億人因新冠肺炎限足令受影響 北京防控再升級

自今年初中國武漢率先爆發新冠肺炎疫情以來，截止到本周四現已有全球176個國家和地區的境內發現確診病例。據各國官方統計彙總顯示，全球確診人數首次超過22萬人，死亡人數達到8982人。值得一提的是，為了阻礙新冠病毒的迅速傳播，多國和地區政府相繼推出了封城或要求民眾減少外出的政策，在世界範圍內至今已有超5億人的日常生活受疫情直接影響。

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世界衛生組織在當地時間3月18日下午的記者會上介紹指，截至當時，新冠肺炎全球確診病例逾20萬例，累計死亡病例達8657例，死亡患者主要集中在中國、意大利和伊朗等國。此次波及全球的新冠肺炎在武漢爆發，並影響到整個中國民眾的正常工作和生活後，到目前為止中國國內疫情大有好轉，而國外的確診病例已經超過12萬。特別是連日來，歐洲疫情蔓延迅速。而18日，法新社報道稱，根據其對官方資料的統計，歐洲新冠肺炎死亡人數已經超過3400人，多於亞洲死亡人數。意大利為歐洲疫情最嚴峻的國家，截至18日新增確診4207例，累計35713例；新增死亡病例475例，總計逼近3000例。當天該國發布公告，規定所有入境人員均須告知當地疾控部門並自我隔離14天。

中國方面，3月18日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例34例，新增死亡病例8例（湖北8例），新增疑似病例23例。當天全國新增確診34例均為境外輸入病例，截至3月18日24時，累計報告境外輸入確診病例189例。全國現有確診病例7263例（其中重症病例2314例），累計治癒出院病例70420例，累計死亡病例3245例，累計報告確診病例80928例，現有疑似病例105例。累計追蹤到密切接觸者683281人，尚在醫學觀察的密切接觸者9144人。據悉，中國多地政府當下主要關注於對境外輸入病例的防控，北京市周四再度宣布升級防疫措施，即日起，所有境外進京人員，均轉送至集中觀察點進行14天醫學觀察，費用自理，不再受理申請單獨居家觀察。此外，據湖北官方最新印發的《關於進一步做好車輛人員安全有序流動工作的通知》顯示，要求各市、州、縣在繼續實施嚴格的離漢離鄂通道管控措施基礎上，切實做好車輛、人員安全有序流動。全省區域內，除離鄂離漢入漢防疫卡點外，其餘防疫卡點全部撤除。

事實上，自湖北在今年1月底因疫情嚴重開始採取封城以防控病毒擴散以來，至今已有除中國外的8個國家採取了類似嚴格的民眾出行限制政策。意大利自3月10日起，西班牙3月14日起，黎巴嫩3月15日起，捷克3月16日起，法國、以色列和委內瑞拉3月17日起，比利時3月18日起，8國共計有2億4000萬人被迫待在家中進行自我隔離。不過這些地方的民眾大多仍可離家購買基本必需品，出門看病，如果無法在家工作也仍可出門上班。與此同時，另有包括奧地利、英國、德國、伊朗等至少4國政府敦促民眾儘可能減少外出移動與他人接觸，但未採取強制性禁止外出措施。這4國人口約2億4000萬。值得一提的是，德國總理默克爾周三發表講話指，抵禦新冠危機稱為該國歷史性的重大任務。她說，“第二次世界大戰以來，我們國家沒有面臨過如此有賴於我們共同團結行動才能應對的挑戰，”默克爾表示。“我們對於常態，公共生活以及社會共存的認知正在遭遇前所未有的挑戰。”

除了上述這些採取封城令或建議民眾減少出行的國家外，另有至少6國或地區實施宵禁，包括突尼斯、玻利維亞、塞爾維亞、美國新澤西州與波多黎各、菲律賓首都馬尼拉。這些地方居民超過5000萬人。此外，作為歐洲大陸近鄰的英國，約翰遜政府也在國內的批評聲中於周三宣布關閉境內學校的決定。約翰遜在接受記者採訪當被問及是否需要採取更嚴厲的措施來關閉倫敦的酒吧、公共交通和企業時，他說:“我們不排除任何可能性。”另據最新消息顯示，位於太平洋的島國斐濟周四宣布境內出現首起新冠肺炎確診病例，患者為一名空乘人員。當局立刻宣布封鎖這名患者所處城市。澳洲政府也於同日宣布，將自明天晚間起禁止所有外國人入境。