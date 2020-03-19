意大利死亡病例超中國 峰值尚未出現

根據周四晚間最新統計，意大利超過中國，死於新冠疫情的人數達到3405例，僅僅最後24小時，死亡人數就增加了427例。

廣告 繼續瀏覽後續

意大利目前是否接近峰值，對此專家存在嚴重分歧。意大利傳染學專家伽利認為，意大利至少在三個月之內走不出疫情困境。意大利目前採取了相當嚴厲的隔離規定，配之以關閉學校以及所有非日常生活所需的商店。

意大利在實施嚴厲的關閉一周後，感染峰值似乎仍然沒有出現。在最近24小時，意大利半島每日死亡人數遠遠超過病毒的搖籃—武漢。

中國本土周四沒有出現一例確診病例，只有34例“輸入性”病例。這是自武漢12月份爆發疫情後首次出現的情形。

中國一項官方調查正式否定了武漢公安系統針對李文亮醫生的訓誡，武漢警方當時執行當局命令，設法堵塞知情的醫生向外界傳播疫情信息。李文亮之死在中國引發了一場巨大的要求言論自由的風暴。

美國總統特朗普走私指責北京沒有及早地向世界通報武漢疫情，結果全球正在為此付出“巨大代價”。

世界衛生組織形容新冠病毒是“人類的敵人”，全球累計已確診人數將近21萬人，死亡超過9千人。法國財政勒梅爾周四警告，歐盟的政治前途面臨嚴峻挑戰，歐盟境內死亡人數已達4752人，累計確診超過10萬人。他呼籲歐盟團結應對。