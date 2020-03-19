新冠危機：德國多個州考慮實行外出禁令

據德國廣播電台報道，新冠疫情在德國繼續快速擴大。德國多個聯邦州考慮實施外出禁令。德國撤僑行動仍在緊張進行中。

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根據柏林羅伯特科赫研究所的統計，德國新冠病毒死者截至周四已達20人。而美國約翰霍普金斯大學則統計出德國死亡人數為42人。雙方數字不同，是因為數據來源不同。根據不同統計，截至周四，德國新冠患者為11000到14000人。

由於公園裡春遊休閑的人很多，咖啡店裡朋友一起喝咖啡的也不少，德國多個聯邦州正在考慮是否實施外出禁令，否則難以阻止病毒的擴散。德國總理默克爾周三發表電視講話，呼籲人們要理智，要盡量減少社會交往。科赫研究所警告說，如果人們不聽從警告，不大量減少社會交往，德國新冠病毒患者可能會很快攀升到10萬到20萬人。

首先提出考慮實施外出禁令的是巴州州長索爾達。該州疫情較為嚴重，已有三個地方實施外出禁令。

德國撤僑行動仍在緊張進行中，而且擴大了撤僑範圍。德國政府派遣飛機，接回滯留於埃及、突尼斯、摩洛哥、菲律賓等多個國家的德國旅客。估計滯留國外的德國旅客有十萬人以上。外長馬斯表示，不會讓任何一個德國人被困在國外。德國為此提供了5千萬歐元。75%的撤僑費用將由官方來承擔。

德國很多飯店，賓館都已關門。文藝活動、足球賽等也全面取消。很多行業都已受到新冠病毒的巨大衝擊。德國政府估計，將會有215萬人因新冠危機向政府申請短期工作補貼。