新冠病毒陰險莫測 確診人數遠低於實際感染人數

許多國家已經證明，新冠病毒大流行帶來的最嚴重的問題是，真正感染病毒的人數遠遠超過正式確診的人數，這一差別也取決不同的測檢政策。

廣告 繼續瀏覽後續

美國哥倫比亞大學教授Shaman對法新社表示，在多數發達國家，可能無癥狀感染者比確診陽性的人數多出五到十倍。星期二，英國政府認為，合理判斷英國感染人數已達55000人，但確診的僅僅是1950人。

為什麼有如此大的區別，首先是相當大的被感染人群處於輕微癥狀甚至無癥狀狀態。法國巴斯德醫學院認為，大約30-60%的感染人群屬於這種情況，同時這一差別也取決各國i不同的測檢政策。

美國哥倫比亞大學教授Shaman 指出：這些無癥狀者，“他們繼續正常生活，工作，乘坐公共交通，他們開車去別的地方，去採購，坐飛機坐船去別處，無意識地擴散了病毒”。

我們無法知道“他們”在這場疫情大流行中佔多大比重。一般而言，一個人不咳嗽，按理說比起咳嗽者來說感染力就要微弱許多。

專家認為，造成這一差別的另外一個原因是測檢政策，大規模測檢還是小規模測檢，各國政策不同。為什麼，這與擁有的測檢劑，測檢能力，以及由於無知而不認真對待疫情或者因民族自豪感不不予理睬等等都有關聯。

韓國出現重大轉折是在大規模開始測檢的時候，因此，世衛組織總幹事譚德塞周一表示：必須不停地測檢，測檢每一個疑似患者。在新加坡，普遍測檢政策以及儘可能搜尋接觸過陽性患者的人的蹤跡，是新加坡成功防疫的重大經驗。新加坡很早就開始測檢，搜尋與已發現患者接觸過的所有人，實施隔離政策，因此成效顯著。

新加坡經驗的可貴之處在於很早就實施了嚴格的社會隔離政策，但並未極端到一如中國所實施的封鎖政策，而且新加坡僅僅實施了兩到三周，在這期間禁止集會，但人們仍然可以去工作。

在法國，有人批評政府沒有採取措施進行大規模檢測，測試僅局限於入院治療者，身體不健康者，醫護人員，捐獻器官者，老年人，殘疾人等等。法國總理菲利普則表示，大規模測試並沒有多大作用，結果只能讓醫院堵塞，影響快速有效地搶救重症患者。

意大利至今已檢測了16萬5千人。