新冠病毒 德國病死率為什麼如此之低

德國確診人數規模不小，可是病死率極低，許多人對此感到神秘。

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截至3月19日，德國已確診10999例，死亡只有20例，病死率僅僅為0.18%，而中國和西班牙的的病死率差不多為4%，法國為2.9%，意大利可能高達8.3%。這是什麼原因呢？世衛組織一位專家對法新社表示：很難說是什麼原因，我們無法回答，應該是各種因素綜合的結果吧。

德國有充足的醫療配備。德國擁有的呼吸急救系統床位多達25000個，而法國只有7000張，意大利只有5000張。況且，柏林剛剛宣布，準備在未來幾周把醫院的病床增加兩倍。

至少直到目前，所有患者可以立即得到入院治療。而且，當局並不擔心醫院未來會出現人滿為患的情形，如同意大利或法國西部省份出現的情形。

但這似乎並不足以解釋與鄰國的區別，在疫情爆發初期，德國的歐盟夥伴國也準備了足夠的床位。顯而易見的是，如果新冠疫情持續延長，情勢更加嚴峻，德國的這一優勢將非常重要。

早期檢測。柏林病毒研究所所Christian.Drosten告訴法新社：德國很早就認清了新冠病毒在德國的存在，因此德國在診斷，識別新冠病毒方面領先。

再配之以德國全境發達的獨立化驗室網絡，一月份德國確診陽性的人數還很少的時候，這些化驗室就開始檢測人群，這使得德國醫生能更好地診斷患者，從而把那些最具風險的患者隔離起來。

根據Robert Koch研究所專家估計，這些德國化驗室不斷提升測試能力，每日可以測試12000人。

受感染人群相對年輕

在德國，目前70%被確診的是比較年輕的人群，年齡在20-50歲之間。這意味着在德國，新冠疫情首先在年輕人群中爆發，他們自視健康，不太理會危險，不如上年紀的人那樣小心。第一批感染者大多是從意大利或奧地利度假返回的人群。這同時意味着疫情仍在開始階段。德國60歲以上人群佔比25%，政府擔心未來老年人中死於新冠病毒的比例將會大幅增加。

德國病死率極低可能還有另外的因素，與意大利相比，德國不再對已死的人進行新冠病毒測檢，德國專家表示，我們的原則是，必須在臨死之前確診。否則失去了意義。

但法國也進行死後測檢。如果不測檢，在隔離時或自我隔離時死在家中，而不是死在醫院的這部分人群，就有可能不被算在統計數字裡面。