方方：我雖已退休，但是打場官司的精力還是有的

中國微信二湘的十一維空間 今天 發布方方3月19日武漢日記。方方寫道，我容你們惡意罵我，是我的寬容，畢竟這只是你們的品質問題。但如造謠和構陷，則涉嫌違法。我雖退休，但打場官司的精力還是有的。

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方方武漢日記3月19日：我雖已退休，但是打場官司的精力還是有的。

封城第57天。

今天終於盼來我們天天等待的好消息：武漢新增確診歸零，疑似歸零！醫生朋友的信息，顯然也很興奮：“終於清零了，三個零！疫情已經控制，境外輸入可控，現在主要就是治療。”

同時，今天也看到湖北官方歡送出省的勞務大軍，並呼籲全國人民善待湖北人！是的，請善待湖北人。被感染的是病人，而不是所有湖北人。幾千萬湖北人，為了疫情不被擴散，被困在家近兩個月，他們所承受的壓力和所克服的困難，外人難以體會。而湖北人在這場災難中的剋制和隱忍，對整個中國疫情控製做出了最大貢獻。所以，這裡要多喊幾聲：請各地朋友，善待湖北人，善待這些為你們的安全作過奉獻的人們。

下一步，該來輪到外地人回武漢市了吧。於我個人而言，無論是阿姨或是鐘點工，我已經太需要她們趕緊回來了。兩個月，我家需要做一場比較徹底的衛生。家裡的老狗，已經又臟又臭了，它的皮膚病，也已複發。而我自己的手爛了，有裂口，不敢給它洗澡。寵物醫院什麼時候可以開門呢？每天放狗到院子里，我都勸它說，再等幾天哦，很快你就會舒服了。百業待興，我們繼續等。

像往常一樣，起床後，邊吃飯，邊看手機。很意外，昨天有個“高中生”給我寫了一封公開信，今天則看到他家各路“親戚”出馬，紛紛給他寫公開信（他家的“親戚”真是太多了！）。當然也有其他寫信人，比方大學生、初中生、小學生。有幾篇，我真的是沒有忍住笑，而且覺得自己好久沒有這樣笑過了。今天清零，也特別適合大笑。易中天學長說，今天是全民寫信日。這話說的，也讓我笑噴。

李文亮的調查，今天也出了結果。這個結果，大家是否接受或是滿意，我不知道。我已經不想再說什麼。李文亮死了，他的微博成為人們的哭牆，無數的人都會永遠記得他。大家知道他不是英雄，他的生活，像所有的普通人一樣，他做的事，也都在人之常情的範圍內。但我們記住他，並儘可能幫助他的家人，就好了。那個結果，真的無所謂。而我們的紀念，說到底是在紀念我們自己，紀念我們有過的這段經歷，而這經歷中有一個最重要的人，他叫李文亮。不過，年輕人會比我激憤。下午，一個年輕人給我留了一個言：時代的一粒灰，落到中南派出所頭上，就是一口鍋。就像看到那些給“高中生”的回信一樣，我也忍不住笑了出來。但是我還是想說，可能真的有些複雜。而那些複雜，是我們這些凡夫俗子無法弄清楚的。有些事情就留給時間吧，雖然我也不知道時間是否有用。

武漢近些日子，雖然仍然禁止出門，但人人都知道，它基本上是一個安全城市了，固然人們一直說，還需要保持着警惕，其實心理上卻已放鬆。無論城市的現實，或是百姓的心態，與一個多月前相比，都是天差地別。相信我們的生活也很快會回到以前的節奏。封城是緊急剎車式，但開城恐怕會是慢慢滑行式。我想，我也不必一定要守到某位領導宣布“明天開城”才停止記錄。或許不會有這一天的到來，因為城門業已打開了一條縫，正在緩慢地過渡到完全打開的程度。所以我前幾天就跟二湘說，我準備寫完第54篇，就不寫了，剛好一副撲克，算是牌打完了。只是沒有料到，昨天剛好是第54篇。我不回復那封已經“10萬+”的“高中生”公開信，簡直不太可能。於是，喪失了說結束語的機會。現在，我在想，我到哪一天停止這份記錄呢？

順便說一下：我的文章，在微信上，一直是通過二湘的公眾號幫忙轉發。原因特別簡單，就是在我微博被封的那天，又遇上李文亮去世。我失去了唯一的公共平台，又不會弄微信，平時經常看二湘的微信公眾號，由此轉而向二湘求助，問她可不可以幫我發一下。作為同行，二湘馬上同意了。那時候，我除了知道二湘寫小說外，對於她的其他事，幾乎一概不知，也從未謀面（當然，到現在也沒見過）。後來看到有一篇介紹二湘的文章，我才知道她的基本情況。簡而言之，這件事，就是一個會用公眾號的作家，幫助另一個年老的不會用公眾號的作家發文章。被一些陰謀論愛好者，幾乎當成一個重大陰謀。我特別感謝二湘的幫助，真心歡迎二湘有機會來武漢玩，我請吃魚。武漢的魚真的很好吃，而武漢做魚的高手也非常多。

再扯幾句閑話吧。想起很多年前，我上大學時，我們有個文學社，經常會討論一些文學話題。討論來討論去，根本達不成共識。後來我有點不耐煩，背地裡給這些討論題取了個名，叫“老三篇”。這三個話題是：歌頌與暴露問題，喜劇與悲劇問題，光明與黑暗問題。其實就是說，我們一直在討論，文學是不是只能寫歌頌文章，只能寫喜劇，只能寫社會的光明面。而暴露了社會問題、描述了人間悲劇以及寫了社會的陰暗面，就是反動作家。那是1978年到1979年的事。在沒有結論的前提下，不知什麼原因，大家也不談了。後來，年級還搞了一次大討論，即“文學是不是階級鬥爭的工具”，好像也沒討論出個什麼結果。時間慢慢過去了，我畢業，我工作，我成為職業作家，有一天發現，別說我們當時的同學，就連整個文學界，在這些問題上，都達成了共識：你都可以寫。重要的是你寫得好不好。所以有時我在演講時，也說，很多問題，不用討論，時間會給予答案。

而這一次，我突然發現我錯了。儘管42年業已過去，時間卻並沒有給出答案。我們的文學似乎又重新回到了這些問題上。那些對我的無數叫罵，不就是因為嫌我在這場災難中，沒有歌頌，沒有寫喜劇，沒有寫光明面嗎？這種輪迴，想想也蠻神奇。

寫到這裡，朋友轉來“察網”上一篇文章，名為“一部惡意滿滿的《封城日記》”，作者叫齊建華。我在這裡先要發一聲警告：齊先生，你罵我沒有問題，但你涉嫌造謠和構陷了。我建議你自己最好刪除並公開道歉。如你不刪除不道歉，我將通過法律手段來解決。包括“察網”，你天天發表罵我的文章，都沒問題。但你刊登齊建華這種公開造謠和構陷的文章，不管你有多大的背景，不管有多大的官為你撐腰，不管你的後台有多麼強大，我自然是要連你一併告的。中國是法治社會，我容你們惡意罵我，是我的寬容，畢竟這只是你們的品質問題。但如造謠和構陷，則涉嫌違法。在此，特提醒“察網”和齊建華先生：請自己搞定自己，不然法庭上見！

君不見，武漢馬上開城。我雖已退休，但是打場官司的精力還是有的。

中國微信二湘的十一維空間 今天 所作作者簡介：方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。