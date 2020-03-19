武漢公安撤銷對李文亮訓誡書並道歉

武漢市公安局3月19日在中國國家監察委公布關於李文亮醫生的調查通報之後，立即宣布撤銷對李文亮的訓誡書並向其家人鄭重道歉。但武漢公安未提警方根據當局為掩蓋疫情封鎖網絡消息的多項規定而行事。監察委和武漢警方表態的背景，全國疫情尚需全國醫護人員奮力之際。

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武漢公安局官方微博帳號“平安武漢”19日貼出告示：1月3日下午，武漢市公安局武昌區分局中南路街中南路派出所對在網上出現的轉發、發布SARS等傳染病信息情況進行了調查，安排值班民警與李文亮醫生進行談話核實，現場製作筆錄，對其訓誡，並出具訓誡書，屬處置不當、適用法律錯誤、執法程序不規範。武漢市公安局決定撤銷訓誡書，並就此錯誤向當事人家屬鄭重道歉。我們將認真吸取教訓，改進工作，努力做到嚴格規範公正文明執法。

…武漢公安局的這個告示還說，廣大公安民警將繼續與全市人民一起，同心協力、英勇奮鬥、共克時艱，堅決奪取疫情防控鬥爭的全面勝利。感謝廣大人民群眾對公安工作的關心、支持和監督。

今天稍早，中國國家監察委3月19日在網上公布了關於李文亮的調查通報。稱，國家監察委調查組已建議湖北省武漢市監察機關督促公安機關撤銷對李文亮的訓誡書並“追究有關人員責任”，及時向社會公布處理結果。

國家監察委的通報在介紹警方對李文亮的訓誡處置時表示，警方是依照“武漢市防控工作安排、傳染病防治、治安管理等法律法規，及市衛健委情況通報對網上轉發、發布SARS等傳染病信息的規定”而做的。但並未質疑造成武漢這場悲劇的上述規定和制度。

李文亮醫生因向校友轉發武肺（covid-19）信息，今年1月初，遭公安訓誡並被央視拿出來當作散播謠言的人“示眾”，並受到被醫院開除的威脅。結果他在一線感染武肺，證實他所說並非謠言，不幸於2月7日病逝，引發民眾對他的同情和對當局隱瞞病情的強烈不滿，輿論要求當局調查…武漢公安道歉的背景，是中國醫護屆在前線拚命抗疫之際。