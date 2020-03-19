法國確診破萬 總統批評若干民眾不守禁令 延長封城似勢在必行

新冠疫情在法國繼續呈現快速蔓延之勢，法國衛生部周四晚間宣布，最近24小時新增死亡病例108例，累計死亡372例。91人被送進急救室，送入急救室的患者增至1122人。

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法國至今累計確診10995例，截至目前，法國已對5萬人進行了測試。法國衛生部二號人物薩洛蒙表示：感染人數每四天翻倍。薩洛蒙重申法國人必須絕對遵守禁令，如果每個人都減少接觸，就會有許多人躲過感染，這是一個並不複雜的算式。

根據目前局勢判斷，法國隔離十五天的禁令可能還會延長。法國衛生當局表示，一些人受良好天氣誘惑，不遵守禁令。

法國人似乎至今對新冠疫情的嚴重性認識不足。法國總統馬克龍周四在巴斯德研究學院訪問時埋怨，仍有不少法國人不遵守應對新冠疫情的禁令。他說：“我看見還有一群一群的繼續去公園，一群一群的去海灘，甚至一起去逛市場，他們沒有明白法國政府發出的信息。”總統指責一些公民應對疫情的姿態太輕浮。

儘管法國政府宣布周二午時起實施全境隔離，從理論上限制人員出行，且配之以罰款等震懾規定，還有一些人周三出去散步，在巴黎或者在外省，都是這樣。

法國內政部長批評稱，一些人自以為是對抗禁令的小英雄，絕對是錯誤的，這樣的舉止上很愚蠢的，尤其對自己不利。

在尼斯，有些人在市中心的英倫大道跑步，一些人馬賽的國家公園遠足，還有人一起在野地採摘。在第一批發現疫情的布列坦尼，不少人或步行，或騎着車子在海邊觀光散步。儘管在科西嘉，在旺代，在蔚藍色海岸，海灘已經關閉，還有許多人不顧禁令沿着海邊遠足。

法國實習醫生工會周四呼籲當局“實施完全的、絕對的、隔離全體人民的政策”。不過，巴黎大街上周四似乎明顯重歸平靜。

法國當局規定，法國人在有限的條件下有權出行，比如採購，在不能遠程工作的情況下前往工作，以及限於個人而非群體的體育鍛煉。出行時，應簽署一份網上下載的證明，以備警方檢查。