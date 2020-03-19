特朗普政府發錢幫助民眾紓解新冠疫情生活困境 第一張千元支票4月6日寄出

特朗普政府發錢幫助美國民眾紓解因新冠病毒疫情而導致生活陷入困境的計畫將開始執行。據美國媒體19日報道，應財政部要求國會通過撥款5000億美元，做為直接發放給全美納稅人現金之用；納稅人將收到兩張各1000元支票，第一張支票今年4月6日寄出，第二張寄出的日期是5月8日。

廣告 繼續瀏覽後續

另外，參議院18日通過了第二項1040億美元的新冠病毒疫情紓困預算案，送交白宮後，特朗普立即簽署生效。這項法案由民主黨人提出，由政府編列預算補貼失業保險、10天帶薪病假與免費接受病毒檢測。

特朗普先前曾經提議，希望透過減免工資稅(payroll tax)，讓手頭困難的美國民眾減輕財務壓力，但民主、共和兩黨都有議員主張，直接發放現金給美國民眾。

另據NBC電視新聞網報導，根據白宮提出的1萬億元緊急經濟紓困方案，對於遭受疫情影響而大量減少航班的航空公司，財政部要求國會通過500億元為航空業者紓困；另外3000億元供生意受損小型企業申請貸款，還有1500億元用來協助受到疫情波及的其他產業。

經濟紓困方案由財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）負責執行，姆努欽17日與國會議員溝通時提到，若不儘快動作，失業率將從2月的3.5%提高到20%，“但我們不會讓這種狀況出現。”姆努欽說：“我們會確保企業擁有足夠資金，可以發薪水給員工。”