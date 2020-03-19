趙立堅發言人陰謀論惹禍 特朗普稱“中國病毒”說法準確

美國總統特朗普現在以備受爭議的“中國病毒”一詞稱呼新型冠狀病毒，中國外交部趙立堅發言人對此應心中有數!

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美國總統特朗普周二使用“中國病毒”一詞來表述COVID-19後，遭到中方強烈反對，中國外交部發言人耿爽星期二指美國污名化，要求立即糾正錯誤。但是，特朗普接下來一連幾次使用這個詞，他指散步美軍在中國傳播病毒才是污名化。在美國國內，特朗普“中國病毒”的說法也受到很多批評，認為這種把病毒與國家、民族或地域結合在一起的名稱會助長針對華裔和亞裔的種族主義。但也有不少人支持特朗普把新冠病毒稱為”中國病毒“，認為”正本清源“。也有人認為中國外交部”自取其辱“。

特朗普本人則毫無修改之意，星期三，特朗普在白宮新聞會上再度稱“中國病毒“的說法是準確的。特朗普說，”中國發布虛假的信息說，我們軍方把病毒傳給他們，這是錯誤的。“他表示會使用”中國病毒“是因為這是病毒的來源地，病毒確實來自中國，”所以我想這是一個非常準確的用詞“。“毋庸置疑”。特朗普堅稱”中國病毒“無涉種族歧視。

武漢爆發的這場疫情，正在全球瘋狂肆虐，就在北京嚴防新一波民族主義煽起的留學生回國熱帶入輸入性病毒之際，關於新冠病毒的來源，再次引發一場惡戰，自武漢疫情爆發以來，陰謀論也好，各種猜測也好，先是圍繞着中方是否製造了病毒，中科院武漢病毒研究所是否泄漏了病毒，後來第二波興起的則是圍繞美方是否製造了病毒的種種陰謀論隨之而起，其中網絡傳說的就是去年武漢全球軍運會時，美國軍人把新冠病毒帶入了武漢。目前已知的所有證據都顯示，新型冠狀病毒於去年12月下旬至中國武漢出現，科學家目前還在尋求零號病人或病毒的確切來源。

中方明確且公開把矛頭對準美國，與中國傳染病專家鍾南山有關，自從他提出新冠疫情暴發在中國，但源頭不一定在中國之後，就有一股輿論把矛頭無端地對準了美國。不過，無論如何，這些仍然止於流言層面，絲毫沒有根據。把流言提升到國家層面，以中國外交部發言人的身份來援引，始於被稱之為戰狼發言人的趙立堅，就是說，趙立堅的一篇推文引發了這場外交事件。

3月12日，作為中國外交部發言人的趙立堅發推指責美國隱瞞疫情真相，暗示是美國軍人去年10月來武漢參加軍運會時把病毒帶到中國武漢。並稱”美國欠我們一個解釋“。趙立堅推發出去後，當時就有不少人感到驚訝，他把一個猜測的未有定論的甚至帶有陰謀論的說法迅即提到中國政府代言人的層次。趙發言人當時如此表態時，讓各界大吃一驚，外交是解決問題，斡旋的，而不是挑逗的，趙發言人無疑扮演了挑逗的角色。

以外交部發言人的身份，如此傳播陰謀論，恐怕闖下大禍。第二天，美國國務院召見中國駐美國大使崔天凱表明“嚴正立場“。美國國務院發言人表示，散步陰謀論是危險的也是可笑的。我們要讓中國政府明白，為了這個人民以及全世界的利益，我們不會容忍這種做法。

關於趙立堅指美國軍方把病毒帶入武漢一事，紐約時報評論稱，”雖然沒有一絲證據支持，但這個觀念已得到中國外交部的正式認可“。該報還分析趙立堅含沙射影的目的，可能是通過在國內外播下混亂，或至少是不確定性的種子，來轉移人們對中國在疫情爆發初期的幾周里犯下錯誤的注意力。

這一事件的嚴重性當時就被人們感知，翌日，美國召見中國大使崔天凱抗議。但是，中國方面無論外交部，或者趙本人，都沒有暗示收兵的意思，終於由美國總統特朗普之嘴說出了“中國病毒”四個字。始作俑者，是代表中國政府的趙外交官，這一點則毫無疑義。

在武漢疫情的拖延隱瞞上，美方一直在指責中國，中方後來甩鍋的意圖也很明顯，就是從把武漢肺炎一詞改掉來改變記憶開始，發起了一場“正名”運動，但是，這一“正名”過程沒有伴之以中方主動承認抗疫初期的延遲行動，愈是想抹去責任，愈是被美國抓住不放。結果，一場正名戰更加嚴重地毒害着兩國關係。

趙發言人從這點而言，做的很成功，把美中完全攪進去了，特朗普再也不肯放過或者說不肯讓人們忘記這一疫情最初發源爆發之地。他說，只要我在任，就不可能改變。

至於新冠病毒的來源，北京學者榮劍認為中國過去的一些做法留下太多的疑惑，世衛組織曾去中國調查新冠病毒，是否包括調查新冠病毒來源呢？中國當局一不讓美國專家參加，而不讓世界衛生組織調查組去武漢調查，被指有點欲蓋彌彰。學者建議不要糾纏命名問題。重新組織國際調查組赴武漢對這一病毒的來源進行實事求是的調查為要。