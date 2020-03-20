中國巴西為新冠病毒翻臉

巴西周四要求中國大使立即撤銷一條對巴西總統博索納羅帶有侮辱性的信息。博索納羅的一個兒子之前由於抨擊中國隱瞞新冠病毒信息引發了一場外交危機。

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巴西議員愛德華多.博索納羅周三晚上挑起了一場外交危機，他譴責中國“獨裁政府”隱瞞了有關新冠病毒的信息，這句話氣壞了北京，導致北京要求巴西道歉。

這位議員譴責北京隱瞞了有關新冠病毒蔓延的信息，他指責北京的做法如同前蘇維埃專制政權1986年處理切爾諾貝利核電站泄漏事件一樣。

他稱：“專制政權寧願隱瞞嚴重的事情，只為了逃避批評。他們本應拯救無數人的性命。”“中國有罪，自由是唯一的出路”。

中國駐巴西大使楊萬明隨後發推，要求博索納羅議員“向中國人民道歉”。根據巴西媒體報道，這位大使同時轉發了一個網民譏諷總統家庭是“巴西病毒”的信息，這條很不講究外交的信息後來被刪除了。

巴西外交部長周四發表一則文告，解釋博索納羅的意見並不代表巴西政府的立場。但是他認為“中國大使轉發一個侮辱巴西總統和他的選民的一則信息是不能接受的”。

巴西外長對中國大使的行為舉行表示不滿，表明巴西政府等待中國大使“收回”錯誤信息。

愛德華多3月7日至10日陪同他的父親前往美國訪問，巴西總統受到特朗普隆重款待，特朗普最近也惹得北京很不高興，他把新冠病毒直接稱之為“中國病毒”。

這位中國大使抨擊說，“從邁阿密回來後，你們傳染了精神病毒，它毒害了兩國人民的友誼”。

中國是巴西第一大貿易國。