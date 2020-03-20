中國疫情數據可信不可信 特朗普麻生太郎各有見解

中國周四宣布境內沒有新增一例確診病例，對於正在遭新冠疫情荼毒的國際社會，似乎看到了一線希望，但對中國數據的可靠性，疑心似乎難以消除。美國總統特朗普表示：“我希望是真的，誰知道呢？”日本副首相麻生太郎則認為：“最好別信”。

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根據中國國家衛健委通報，3月18日，新冠病毒新增34例，全為境外輸入，在中國本土，包括新冠疫情的搖籃—武漢，首次創下單日境內零新增記錄。

星期四，在問及特朗普是否相信中國官方的數據時，特朗普重申譴責中國隱瞞疫情，讓世界耽誤了時機。他表示，如果能早幾個月直到疫情，情況會好得多。疫情就能局限在中國剛開始發現的區域，結果現在全球為此付出巨大的代價，“所有人都知道這一點，我們都知道。”

有關中國當局現在關於疫情的表述，特朗普表示：“我希望那是真的。誰知道呢？但我希望是真的，我真心希望。”

日本副首相兼財務大臣麻生太郎周四則表示最好別信中國提出的數據。

有關新冠病毒疫情對經濟所造成的影響，麻生太郎周四在日本參議院財政金融委員會上說：“目前還無法看清疫情對實體經濟所造成的影響，這次的疫情源起中國，這個國家所提出的數據如果信的話，就會與實情相差很大，所以最好別信。”

對於中國政府日前宣稱中國境內武漢肺炎疫情已趨緩、已過了流行顛峰期。麻生周四表示：“中國國家主席習近平宣稱疫情平息，但我總感覺‘是真的嗎’。如果疫情真的平息了，應該會很有多物品出口，若非如此，情況就很怪。”

對於日本對抗武漢肺炎疫情的情況，麻生認為日本或許可以比美國還早平息疫情，因為日本防疫工作目前因應得宜，沒出現醫療體系崩毀的情況。