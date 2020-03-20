前央視主持人崔永元統計武肺死難者名單

前中國央視主持人，傳媒大學教授崔永元，3月17日在網上發起統計武肺（covid-19）死難者姓名活動。崔永元此舉可讓死於這場災難的人不是一個冷冰冰的數字，也為那些連冷冰冰數字都無份的死難者討個說法。

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崔永元的推特表示，中國新冠病毒死亡人員名單包括:非正常過勞死亡人員(車禍除外)；官方確診死亡人員；患有此病，但未被及時救治死亡人員；在疫情期間無故失蹤人員；早期因不明肺炎去世人員。他還註明說:此次調查不會很完美，阻礙條件很多，但是，每一個數據，對於死者是最好的悼念！我們應該付出努力，盡量找出明確信息。

崔永元另一條推特說，看到這條推文的朋友請轉推。讓我們把知道的詳細情況在星期五開始一起彙總。牆內不好發，那我們推友一起努力團結起來吧！在牆外大量的傳播！

要求是: ①一死亡人員信息一條評論 ，②評論者看完所有評論再評論，以免重複， ③評論中死亡人員信息為姓名+性別+年齡+身份證號+戶籍地+死亡時間和地點。最後填寫是否確認， ④如對某條信息懷疑，在其下評論，並給出證據 ，⑤統計時間即日起生效， ⑥望各位推友繼續接力轉推。

據中國官方統計，中國內地累計死亡3248例，累計確診感染病例80967例。武漢肺炎（covid-19）已擴散全球172個國家，確診感染者達到253747人，其中10524人死亡。