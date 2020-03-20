北京為何輕描淡寫李文亮事件

李文亮醫生感染新冠病毒逝世後一個多月，中國國家監委會持續數周的對他當初遭警方“訓誡”一事的調查終於有了下文。然而，“千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面”，輿論對堂堂國監委輕微處置小小派出所，且支支吾吾，嫁禍“敵對勢力”的態度頗覺奇怪。

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有分析人士認為，官方這一調查之所以調查難產，最後得出一個不痛不癢的結論，關鍵是李文亮事件是解開官方隱瞞疫情秘密的一個重大突破口，中國官方不肯也不願讓所有追索武漢疫情真相的就此打破一個缺口，因此欲打住了事，但是，情形遠遠沒有那麼簡單。

詭異的調查組負責人答問

這場調查原本很勉強，要不是李文亮不幸逝世，在全中國激起一股巨大的聲討當局禁止言論自由的聲浪，輿情洶湧，衝破網禁，直指高層，北京會緊急下令去調查一個“小小的傳謠事件”？

中國國家監委會牽頭主持調查，然而這個終於出爐的名為『關於群眾反映的涉及李文亮一生有關情況調查的通報』，儘可能大事化小， 避重就輕，把矛頭對準“派出所出具訓誡書不當，執法程序不規範”，既沒有提到任何一名對李文亮下令及執行約談、訓誡的人員姓名，涉及的單位也僅僅是約談李文亮的武漢市中南路派出所。處理結果僅僅是：調查組建議對出具訓誡書的中南路派出所追究有關人員責任，撤銷訓誡書，並向家屬鄭重道歉等等。

即便如此輕描淡寫，中國國家監委會還以“調查組負責人答問”形式，一方面淡化李文亮的“吹哨人”形象，一方面猛批“敵對勢力”。監委會稱，李文亮是共產黨員，不是“反體制人物”。一些敵對勢力為攻擊中國共產黨和中國政府，給李文亮貼上“對抗體制的英雄”、“覺醒者”等標籤，完全不符合事實。“那些別有用心的勢力想煽風點火、蠱惑人心、挑動社會情緒，註定不會得逞”。對李文亮本人，也不忘捎上一筆：“李文亮當時‘沒有擾亂公共秩序的主觀故意‘，但他未核實就轉發的訊息’與當時實際情況不完全相符’。”

有人指出，撤銷對李文亮醫生的訓誡書而沒有撤銷對其他七位醫生的訓誡書，無疑是在傳達這樣一個信息，李文亮醫生只是一個特例，是因輿情洶湧而被迫調查的特例。如此而已。其他任何人仍然不許“亂說亂動”。這一處理絕不意味着會帶來一絲言論自由的局面。

對李文亮事件如此處理，引發許多不滿，北京學者榮劍表示： “李文亮醫生之死，驚天地泣鬼神，生前因吹哨而被警察訓誡，引發人神共憤，如此調查處理，輕描淡寫，夫復何言？”

李文亮事件之所以重大，在於他的同事，武漢中心醫院急診科主任艾芬12月底把一份查明武漢肺炎的報告照片向同事寄去後，當天傍晚李文亮陸續在微信群中轉發4條包括“華南水果海鮮市場確診了7例SARS”、“冠狀病毒感染確定了”、“大家不要外傳，讓家人親人注意防範”等訊息。就這樣，整個武漢醫生圈得知了疫情人傳人的真相。

輕描淡寫李文亮事件北京為抗疫早期隱瞞信息推卸責任鋪路

李文亮等八位醫生就這樣在12月30日被以“傳謠”的名義遭到公安局審查“訓誡”，而艾芬醫生雖然沒有遭到警方的“優待”，卻被醫院領導叫去訓斥，指責她破壞了武漢軍運會以來的大好形勢，就這樣，醫生們向外界預警的努力被當局封鎖了。李文亮等醫生遭警方打壓的新聞更是被中國央視、新華社等黨媒反覆播報，以示警告。

從後來『人物』『財新』『財經』等雜誌的追蹤報道顯示，李文亮事件是官方隱瞞疫情，首先堵住醫護人員嘴巴的一個標誌性事件。此後，武漢衛健委下令醫生不得向外界告知任何有關疫情的消息，李文亮、艾芬所在的中心醫院更是不允許醫生把保護服穿在外面，害怕被人發覺情況有異，引發恐慌，“破壞大好形勢”，醫生們被禁言後，醫療機構及科研機構測試的標本，有關武漢疫情的醫療分析等技術資料都成為保密範圍，『財新』報道顯示，中國衛健委內部下達了不得向外界通報信息的禁令。

從武漢到湖北，再到北京，就這樣在疫情最初爆發時，形成了一道封鎖武漢疫情的鐵鏈。直到武漢疫情失控，中共最高領導人習近平才有所表態。武漢才在1月23號封城，至今尚未解圍。李文亮事件是一個真相與謊言博弈的事件，這一事件向全世界披露了一個重大的情況，就是中國當局在武漢疫情12月份全面爆發的時候，隱瞞了真相，耽誤了中國應對疫情的寶貴時機。由於外界缺乏準確信息，世界衛生組織一味聽信中國政府的“可控可防”，對隨後的全球應對防控也造成重大耽誤。疫情最終從武漢蔓延全中國，給中國的生命，經濟造成嚴重打擊，隨後，這一病毒蔓延到了全世界，如今還在嚴重地傷害。

如果這場危機沒有李文亮這樣的吹哨人，如果沒有像李文亮一樣的無名者，在12月30日把武漢衛健委內部文件『關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知』偷偷傳到網上，武漢疫情可能還不知道會被隱瞞到什麼程度。

因此，推卸當初隱瞞疫情的責任對當局更加重要，尤其在美國一再譴責中國不透明，指中國耽誤了世界兩個月抗疫的時間的時候，推卸新冠疫情蔓延的責任就更加顯得急迫。