意大利新增627人死單日最多 西班牙死亡人數破千 近2萬例確診

歐洲新冠疫情仍然嚴峻。意大利新冠病毒肺炎單日新增627人死亡，再創新高；累計死亡突破4000；鄰國西班牙死亡病例破千，近2萬例確診。

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據意大利民防局周五晚間公布，意大利周五新冠病毒肺炎死亡病例新增627例，增幅達18.4%，累計死亡病例4032例。這是疫情在一個月前爆發以來死亡人數最多的一天。

路透社說，自周四開始，意大利新冠病毒肺炎死亡人數已經超過中國死亡人數，新冠病毒疫情2019年12月在中國武漢爆發。 而意大利的新增確診病例, 由上一日的4萬1000多例增至周五的4萬7000多例，上升幅度大約百分之14%。

意大利疫情最嚴重的倫巴第地區，死亡2549例，確診2萬2264例。據意大利周五提供的詳細統計，意大利新冠肺炎死亡平均年齡78.5歲，最年輕的31歲，年齡最大的103歲。80到89歲的佔41%，70到79歲的佔35%。

倫巴第區長方達納（Attilio Fontana）周五表示，意大利中央政府已同意在區內部署軍隊，以執行封城命令。倫巴第大區還要求意大利中央政府採取更嚴格的限制措施。現行措施包括停止所有非必要商業活動，及禁止民眾聚集。

目前，新冠病毒肺炎已經造成全球近25萬人確診，1萬多人死亡。據法新社統計各國官方數據，新冠病毒肺炎已在歐洲造成5000多人死亡，超過11萬人確診。

西班牙衛生部周五表示，西班牙新冠病毒肺炎肺炎在過去24小時內，死亡人數增加235人，攀升到1002死。確診病例從周四的1萬7147例暴增2833例，累計達1萬9980例，24小時內增幅達16.5%。

西班牙政府此前下令，關閉境內所有旅館，並承諾對國內療養機構實施特別措施。一名52歲護理師成為西班牙境內首起醫療人員死亡病例。

西班牙總理辦公室14日表示，總理桑切斯的夫人葛梅茲新冠病毒檢測呈陽性反應。 在此之前，西班牙平等部長孟蒂羅（Irene Montero）已被驗出冠狀病毒陽性，並與同居伴侶、副總理伊格禮夏斯（Pablo Iglesias）接受隔離。領土政策和公務員事務部長德瑞亞絲（Carolina Darias）後來也確診感染。