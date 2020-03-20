拒背鍋 特朗普稱“中國病毒”遭耿爽厲批

中國外交部發言人耿爽3月20日針對美國總統特朗普將美國抗擊疫情說成是一場“對抗中國病毒”的戰爭，以及美國官員稱中國當局分享疫情信息不夠公開透明的說法，痛批美方罔顧事實，顛倒黑白。強調中方“及時”採取防控措施，為維護人類健康安全作出重大貢獻。

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之前，3月12日，中國外交部發言人趙立堅在推特發布“美軍將病毒帶到武漢，美國欠我們一個解釋”的言論，激怒了特朗普。特朗普稱，“我們的軍人沒有向任何人傳染任何東西”。特朗普改變對其“朋友”習近平管控疫情的讚揚態度，向公眾宣布，這個病毒我們知道它是哪兒來的，全世界都知道是哪兒來的，叫它“中國病毒”很貼切。

中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會表示，近來，美方一些人處心積慮地把新冠病毒同中國相聯繫，不斷對中國搞污名化。中國人民對此強烈憤慨、堅決反對。他們所謂中方不公開、不透明的說法，更是罔顧事實、顛倒黑白。

他稱：新冠病毒源頭的問題是一個科學問題，需要聽取專業、科學的意見。世衛組織和國際社會對此早就有明確、一致的意見，反對將病毒同特定國家和地區相聯繫，反對搞污名化。

他強調疫情發生以來，中方“及時”採取最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，在短時間內控制住疫情，中國人民為維護全球公共衛生安全，維護人類健康安全付出巨大犧牲，也作出重大貢獻。中方公開、透明和負責任的態度以及積極開展抗疫合作的有力行動，得到國際社會充分肯定、高度評價和普遍讚譽。

耿爽還列出1月3日以來，中美雙方溝通的情況：

1月3日，中方開始定期向美方通報疫情信息和防控舉措。

1月4日，兩國疾控中心負責人通電話。中方通報有關情況，雙方同意就信息溝通和技術協作保持密切聯繫。

1月25日，特朗普總統發推特稱，中國一直在非常努力地遏制新型冠狀病毒，美國非常欣賞中方的努力和透明度。

1月27日，中美兩國衛生部門負責人通電話。美方對中國政府在疫情防控中展現的透明姿態及雙方正在進行的衛生合作表示讚賞。

1月29日，中國國家衛健委通過官方渠道告知美方，歡迎美國加入世衛組織聯合專家組。美方當天即回復表示感謝。

2月7日，兩國元首通電話。特朗普總統在通話中對中國應對疫情舉措給予積極評價，並在當天發推特稱，中國正在採取嚴格的防控，將會取得成功。我們正在與中國密切合作。

2月8日，兩國衛生部門負責人再次就美方專家參加中國-世衛組織聯合專家考察組的安排進行溝通。

2月11日，兩國疾控中心負責人就流行病學技術問題及相關防控策略進行交流。

2月16日至24日，包括2名美國專家在內的中國-世衛組織聯合專家考察組對中國進行了為期9天的考察，對中方疫情防控舉措予以充分肯定和高度評價，特別指出中國也在保護國際社會方面發揮了至關重要的作用，為各國採取積極的防控措施爭取了寶貴時間，也提供了值得借鑒的經驗。

3月12日，美國駐華使館應邀出席中國國家衛健委同世衛組織共同舉辦的分享防治新冠肺炎中國經驗國際通報會。

3月13日，特朗普總統向記者表示，中方分享的數據有助於美方抗擊疫情。

最後，耿爽指控美方一些人企圖向中國推卸責任，無視中國人民為維護人類健康安全作出的巨大貢獻，詆毀中國為全球公共衛生安全做出的重大貢獻。