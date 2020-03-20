方方：你看我怕不怕你們！

中國微信二湘的十一維空間 今天 發布方方3月20日武漢日記。方方寫道，原來孩子們真的不是我們想象的那樣弱呀。他們其實是很有獨立思考能力，並且也很有觀察力的。你看我怕不怕你們！

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方方武漢日記3月20日

你看我怕不怕你們！

繼續大晴，氣溫到中午已高達26度。家裡的暖氣還沒關，發現里外溫度都差不多了。開窗透氣時，意外發現院子里飛來幾隻喜鵲。它們在門前的香樟樹和玉蘭樹上跳來跳去，有一隻還進到我家門口，喝石臼里的水。看得人很是歡喜，心想，是不是有什麼喜事呢？

疫情好像沒什麼更多的話要說。依然歸零。我們希望這零一直延續，直到十四天後，這樣我們就可以出門了。只是，網上有一些其他信息，很擾人心，並且傳得很廣。一個是：同濟醫院確診二十多例病人，不敢上報。我將這信息直接發給兩位醫生朋友。一個醫生朋友說，這是誤解。現在出院的病人多了，就把剩下的病人歸入幾家定點醫院。那不是新增的，而是轉院的。另一位醫生說得更乾脆：“嚴酷的制度，要麼說真話，要麼下課。”

另有一個帖子也是傳得沸沸揚揚。說的是一位病人出院轉陽，卻很難住進醫院。這事又引起不少人恐慌。就此，我又一次詢問了兩位醫生朋友。一位醫生朋友說，是有復陽的，但非常少。另一位醫生朋友的第一段話，與上位醫生差不多，但他對具體情況更為了解。說是，因為定點治療新冠肺炎的醫院已經調整，帖子中的那位病人跑錯了地方，去的是非定點醫院。後來找到熟識的領導，那家醫院還是給予了接收。醫生朋友強調了兩點，轉陽的病人是有的，非常少，有一種是沒有任何癥狀的，並不傳染；此外，所有病人醫院都有追蹤，只要身體出不妥，一定要去定點醫院，不存在不接收的問題。我沒有去核實醫生和病人的說法是否有差異，只是如實照錄。

不過，對於武漢人來說，無論感染過或是沒有感染過，此刻的心理都比較脆弱，神經也容易緊張。定點醫院調整的信息，建議以最醒目的方式告知大家。有任何調整，及時更新；而對於病人，如果覺得身體不適，也一定先查清楚哪些醫院收治新冠肺炎，哪家不收治，千萬不要跑錯醫院，白白受罪。無論如何，深更半夜在外面奔波求醫幾個小時，想想都是件痛苦的事。

中心醫院再傳不幸的消息，醫院倫理委員會成員劉勵女士因感染新冠肺炎，於今日上午不幸逝世。這是中心醫院去世的第五個人，不知道醫院的主政領導怎麼還能坐得住。

昨天有很多人給某“高中生”回信。回信的事似乎延續到今天。而今天還有一封名為《幾名高中生給另一位高中生的信》，我起先沒有在意，以為是一些公眾號寫着玩的。沒料到，一個朋友說，這是真正的高中生的回復。這才讓我驚訝了起來，找來認真讀了一遍。始知：高中生與“高中生”居然有這麼不同。不同的不僅是文字，還有境界。文中有一句話，我覺得很有意思，忍不住要在此引用：“我們倒是想說，很多時候問題並非在於過度關注黑暗，而恰恰在於我們過度熱愛光明了——乃至讓這種強光損害了我們的視力。”我想說，原來孩子們真的不是我們想象的那樣弱呀。他們其實是很有獨立思考能力，並且也很有觀察力的。在許多問題上，甚至比大人想得更深更遠。

昨天本來在寫當年文學話題的論爭，寫了一部分，看到“察網”上的文章。於是，轉了話題，併當即請律師進行了取證。今天中午，好多信息傳來，說那個察網上那個齊建華把文章刪了。哦，知道自己違法，刪除也算認錯，我會考慮是否原諒。下午有人說，上海某個極左不服，哭着鬧着說，她不敢告哇她不敢告。這話說得有意思：那你別刪呀！

本想今天延着昨天的文學話題，繼續談當年和現在。突然，又收到朋友轉來的文章，只好再次中斷。好在文學是個冷話題，早談晚談都無所謂。

北京大學張頤武教授親自出山了。大牌哦。是圍攻我的那幫傢夥們的撐腰人物？或是帶頭大哥？我不能不重視。聽說張教授是在微博發的文章，我也沒有顧得上去原址看。就把朋友轉來的文章，摘錄一段在此，權當記錄。

張教授說：“有個專門寫疫情日記的作家，現在到處批評質疑這些寫作的人，說他們如何陰暗，暗示他們受人指使，有個什麼匿名的高中生如何愚昧等等。坦誠地說，為什麼人們對她的這些寫作不信任，就是由於在疫情嚴重的時期在日記中用描寫的手法，用紀實的文字拋出的那個殯儀館一地手機的照片，這據說是被醫生朋友發給她的照片。這引起了廣泛的關注和傳播，也是日記最引人矚目的事情。

大家在質疑這件事，在問是否有這張照片，就一直根本不敢面對，推三推四，到處說有人想迫害她。但其實最關鍵是作家應該有最起碼的求真之心，不能喪失做人的底線，不能用編造來欺騙天真相信她的讀者，而且在這麼關鍵的時刻，這麼關鍵的事情上面的編造是絕對不能容忍的，是沒有良知的，是一個作家一生永遠的羞恥。”

看張教授的文字，我是知道他是沒有看過日記的，莫非看的是有人專門提供的摘要？而且是按他的口味提供的摘要？像這句“有個什麼匿名的高中生如何愚昧”，這話顯然我是沒有說過。還有，張教授說：“為什麼人們對她的這些寫作不信任”。張教授所說的這些“人們”是多少人？就是圍繞着張教授身邊的那些嗎？張教授就沒有看到信任我的人是多少？如果按張教授的方式作論斷，那我差不多沒有看到一個信任張教授的人哦，無論文壇，或是學界。而且，還有“用編造來欺騙天真相信她的讀者”這樣斷然的語言，張教授是不是也編造得太生猛了一點？不過，張教授編造一向很猛。誇讚周小平是中國的如何好青年時，張教授用的也是非常生猛並且還相當熱烈的言詞，誇得好像周小平比張教授更適合在北大任教。其實張教授喜好按自己的萎瑣之心揣測他人，虧也是吃過的。當年張教授揣測一位著名作家的小說是“模仿”，不也輸得鼻子不是鼻子臉不是臉嗎？

而照片的事，我已經在另外一天的記錄里，說得很清楚了。可惜，張教授沒有看我寫了什麼。其實張教授大可到武漢了解一下當時的真實情況：了解當時的每日死亡人數有多少，了解屍體由醫院到火葬場的流程，了解死者的遺物去向，了解醫院和火葬場當時處在什麼樣的情況下，了解鋰電池不能燒但也來不及消毒時的處理方式，甚至還可以了解全國有多少家火葬場前來支援武漢，諸如此類。這些話，我只能說到這裡。張教授以及各位願意理解就理解，不願意理解，你們隨便。照片我相信有一天大家會看到，但不是我拿出來，是照片的主人拿出來。我是真的建議張教授親自到武漢來實地調查，當然，順便說一句，這些事都是發生在早期階段，並非後期，也非現在。張教授了解到真實情況後，再來斬釘截鐵地作出結論恐怕符合北大的水平一點。那樣，教起學生來，家長們多少也會放心。

今天就到這裡。我還要重複一句：極左就是中國禍國殃民式的存在。改革開放如果毀在了這些人手裡，是我們這代人的恥辱。來吧，是把你們所有的招數都拿出來，把你們背後的大牌都喊出來。你看我怕不怕你們！

中國微信二湘的十一維空間 今天 所作作者簡介：方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。