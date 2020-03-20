李文亮事件調查：甩鍋到派出所？

中國國家監察委3月19日公布對李文亮事件調查結果後，網上出現熱議，有人認為不該讓兩個基層幹警“頂缸”負責。有人形容這是甩鍋到派出所的標準動作；有網民暗示“瓜太小”，呼籲“順藤摸瓜”，還有人提出四個關鍵問題...

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國家監察委3月19日公布調查李文亮事件通報之後，武漢公安立即在“平安武漢”網站宣布撤銷對李文亮醫生的訓誡，向其親屬道歉。之後武漢公安另發一文，宣布對武昌中南路派出所的警官進行處分：一人被記過，另一人被警告。

然後，網絡熱議，各種反應，其中一派認為這是將鍋甩到武昌中南路派出所。有人套用作家方方日記中“時代一粒灰，落在個人頭上，就是一座山”的句式說：“時代的一粒灰，落到中南派出所頭上，就是一口鍋。”

還有網民說：想知道，一個派出所是怎麼樣將訓誡令安排到央視新聞播出並轉發全國各省級電視台的？

有人抱怨“瓜”太小，呼籲吃瓜群眾順藤摸“瓜”；不過也有人提醒說：“不見陽光，瓜是長不大的”。

今天微信平台流傳一個不具名的帖子說，國家監察委的這個調查組，用一個多月只調查和公布了大家皆知的一些表面事情…。避而不談4個非常關鍵的問題：

第一，是哪層領導下令禁止發布有關疫情的消息？從而把傳布信息者定性為“造謠”，“傳謠”？並認定李文亮等八人是違法造謠者？

第二，是誰（哪個領導人）下令給武漢是公安局，叫所轄派出所訓誡李文亮等人？

第三，是誰（哪個層次的領導人物）叫記者廖君等人寫專稿，特別是安排中央電視台在新聞聯播節目中鄭重其事地播出“批評李文亮等人造謠”的新聞特稿？

第四，是誰（哪層重要領導人）下令掩蓋或者是瞞報這個重大疫情？並且欺騙民眾，造成疫情大爆發，大傳染，大流行的？

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眼科醫生李文亮去年年底在校友群轉發疫情信息，今年1月初遭公安訓誡，被央視作為散播謠言者“示眾，受到被醫院開除的威脅。然後，他很快在一線感染了武肺，不幸於2月7日病逝，以如此的悲劇結局反證他並未造謠。李文亮的遭遇引發民眾對他的同情和對當局隱瞞病情的強烈不滿。輿論要求當局調查…，結果一個多月後，調查結果出爐，武漢公安撤回訓誡，並道歉。這一事件的背景是中國醫護人員在一線拚命抗擊武肺疫情之際。