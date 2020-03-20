特朗普宣布關閉與加拿大、墨西哥邊境

為避免新冠疫情擴散，美國總統特朗普周五宣布，將關閉美國與加拿大、墨西哥邊境，暫停非必要的旅行，但貿易與商業往來不在此限。這項措施將從周五午夜起正式生效。特朗普援引國防生產法加強生產醫療物資抗疫。美國約翰斯霍普金斯大學發布的實時統計顯示，截至美東時間周五下午4時，美國新冠病毒感染確診1萬6638例，216人死亡。

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美國國務卿蓬佩奧表示，在海外的美國公民應立即安排回國，除非他們打算長期留在國外。 美國已暫停全球所有常規簽證服務。

美國國務院表示，如果駐外大使館及領事館仍有足夠人手，考慮接受緊急簽證申請。全球使領館仍會開放協助美國公民。

另外，紐約州新冠病毒肺炎確診病例周五衝破7000例。為遏阻疫情蔓延，紐約州長古莫下令所有非民生必需企業全體員工待在家，並加強規範民眾外出。 據紐約州政府最新數據，全州確診達7102例，高居全美首位，較前一天激增2950例。紐約市已有4408人確診，新增1939例。

紐約州人口約佔美國6%，但因病毒檢測加速，州內確診總數達全美一半左右。

即將在美東時間22日晚間生效的行政命令規定，非民生必需類型企業須讓所有員工待在家，所有實體店面都要暫時停業。不受限制的民生必需類型企業包括雜貨店、餐廳、醫療業者、藥店、加油站、便利商店、銀行、洗衣店及食物外送。

另據報道，美國總統特朗普援引國防生產法，加強生產醫護前線需要的醫療物資，對抗新冠病毒疫情。特朗普近日曾透露有意使用有關法律。特朗普周五表示將付諸實施。