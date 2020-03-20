美中繼續新冠病毒“口水戰” 蓬佩奧指責北京疫情初期隱瞞實情

美中周五繼續展開新冠病毒“口水戰”。美國國務卿蓬佩奧指責北京在疫情初期隱瞞實情，中國外交部則批評美方“污名化”“顛倒黑白”。法新社說，特朗普似乎在將新冠病毒世界大流行部分責任歸咎於習近平。

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法新社報道，美國總統特朗普繼續使用“中國病毒”強調新冠病毒去年12月在中國武漢爆發的事實，特朗普同時也表示，與中國和中國國家主席習近平“保持很好的關係”。

法新社說，特朗普似乎在將新冠病毒世界大流行的部分責任歸咎於習近平。特朗普表示，“病毒來自中國，不幸的是它逃過所有的監控”。

蓬佩奧則是更直言不諱地表示，“中國政府是第一個知道（病毒）對世界構成的威脅，中國尤其有責任讓我們的科學家了解關於（病毒）的資訊情況。蓬佩奧表示，“信息的公開透明是絕對必要的及時地與世界各國分享有關資訊，不是簡單的政治手段或相互報復的遊戲”。

美國國務院在推特上發出蓬佩奧接受福克斯（Fox News）新聞採訪時表示，“中國政府是最早知道並確定（病毒）的威脅性，中國錯過疫情初起的黃金時間，讓成千上萬的中國人逃離武漢，讓他們跑到目前局勢已經失控了的意大利等地”。