連接港美海底光纜網絡爭議未息 港府擬批部分工程予中國公司

連接香港和美國的跨太平洋光纜通訊系統，近月因中美角力而有可能改為在台灣登陸之際，港府今天刊登憲報，表示計畫准許中資的中國電信國際有限公司鋪設系統中一條海底光纜，於是公告受工程影響的前濱及海床範圍。

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根據港府憲報，擬中國電信國際由舂磡角至香港東面邊界鋪設一條長約34.6公里、直徑約40毫米的海底光纜，擬議工程預計於今年第二季展開，第三季完成。公告指明，此段海底光纜是港美（HKA）海底光纜網絡的一部分，而該網絡則是連接香港和美國的全新跨太平洋光纜通訊系統，完成後可進一步提升兩地之間的頻帶寬度，加強香港作為亞太地區的重要通訊樞紐。

憲報稱為HKA的光纜亦即全長13000公里的跨太平洋海底光纖電纜PLCN（ Pacific Light Cable Network ），原先由互聯網巨擘谷哥和臉書及中國第四大電訊公司鵬博士集團在港成立的太平洋信息交流公司(PLDC)投資興建，計畫於2018年啟用，但遲遲未能落成。及至去年8月，美媒報道，美國司法部反對有關工程，理由是股東包括中資鵬博士，而光纜又直接牽線香港。到了上月，傳出谷哥與臉書因為美國反對而申請先啟動分別連至台灣和菲律賓的海纜，直駁美國的數據中心，其他公司不能存取。傳媒認為，這是變相放棄直駁香港的電纜。更有分析認為，由於政治環境改變，美國鋪設的海纜，若連接中國，勢必會愈來愈困難，部分企業更已放棄在香港建設數據中心，改為以台灣等地擴充亞洲業務，今次的PLCN事件，反映在中美科技戰之下，香港發展科技業務亦蒙上陰影。

中美角力波及香港已不止局限於科技和貿易，甚至美國傳媒在港工作日前亦成了兩國爭拗的籌碼，現時未知港府此時把工程受影響海床範圍刊憲是因為已獲知有關工程會獲放行，抑或是擺姿態、逼宮。