香港呈報個案急增逾8倍 何柏良料海外港人迴流將令武肺確診人數倍增600宗

自武漢肺炎在歐美蔓延而導致大量海外港人迴流之後，醫院管理局接獲的須呈報懷疑感染俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒個案急增，昨日的呈報個案更躍升至262宗，是平均數的八倍多，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良推算，未來兩星期可能會新增400至600名確診個案，等於香港現時確診個案的兩、三個。

廣告 繼續瀏覽後續

港府早前修訂法例，要求全港醫護人員一旦發現符合「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」呈報準則的個案，均須向醫管局呈報，有關數字過去多以雙位數出現，但自海外港人回港香港避疫人潮在上周末開始增多之後，呈報數字逐步上升，及至本月17日(星期二)，於當日中午之前24小時收到的呈報個案突然較之前一天增加一倍至160宗，之後一直維持在百位數，及至昨(19日)天中午，當局在過去24小時內收到的呈報個案已達262宗，比香港累計確診總數還要多。而經本台計算，昨日公布的單日呈報個案，是香港三個多月以來呈報個案平均數的8.6倍。雖然不是所有呈報個案最終都會確診，但確診個案同期亦有上升，則是事實。

港大傳染病中心總監何柏良今早在電台節目中透露，最近一個星期確診感染新冠病毒的港人，人數較三星期前上升十倍。隨着更多海外港人從高危地區回港，推算未來兩星期可能會有200名返港人士受感染，計及病毒的傳播速度，香港未來兩星期可能會新增400至600宗確診個案，當中有一至兩成人病情嚴重，以現時公立醫院有理想環境的深切治療部病床只有54張的情況看來，屆時適切床位將不敷應用。若醫護人員要在不理想的環境救治武漢肺炎病患，有可能導致醫護人員受感染、甚至死亡。

他形容，香港現時是「病毒大軍壓境」，可說已進入戰時狀態，要求返港人士家居檢疫並不理想，因為香港家庭環境擠迫，這些隱形病人可能會傳播給家人，促請港府租用酒店進行獨立隔離。

事實上，澳門已徵用四間酒店作隔離之用，但港府仍然未有此打算，並決定由今天起，徵用鄰近機場的亞洲博覽館或北大嶼山醫院作為抵港旅客檢測分流站，以減輕公立醫院的承載壓力。