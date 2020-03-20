香港連續兩日雙位數增長 首有孕婦確診武漢肺炎 有早產之虞

20.3 蘭桂坊15日晚上仍然人頭涌涌，消費者亦多沒戴口睪，近日確診多宗武漢肺炎者曾到蘭桂坊，未知是否有關

自武漢肺炎在歐美擴散並成為香港第二波輸入個案源頭後，香港一連兩日有雙位數的確診個案增長，令累計確診個案突破二百宗至208宗，而在昨日新增的16名患者中，大部分曾到英國、美國、意大利等歐美國家，並首次有孕婦確診。醫院管理局表示，暫無數據顯示受感染孕婦會誕下畸胎、小產或傳染給胎兒，但可能會早產。另有專家表示，孕婦免疫力較低，容易感染，又或較普通人病情嚴重，須特別小心。

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確認感染新型冠狀病毒的32歲孕婦，2懷孕16周，於1月下旬至3月16日期間曾到澳洲、意大利、德國及迪拜四國，抵港當日發燒及流鼻水，醫管局總行政經理庾慧玲昨(19日)午在記者會上表示，患者情況穩定，暫時毋須用藥治療，如有需要，可用蛋白酶抑制劑及干擾素治療。

這是香港首名孕婦確診，但中國武漢已至少有九名孕婦確診，根據國際權威醫學雜誌《柳葉刀》(The Lancet)2月刊登一篇由武漢大學中南醫院張元珍教授等專家提交的報告，該九名懷孕36至39周時感染病毒的孕婦，剖腹分娩時收集的羊水、臍帶血和母乳樣本，以及嬰兒喉嚨物質樣本均未檢測出病毒陽性，而嬰兒亦十分健康。但張元珍補充，此項研究規模較小，且只是涉及妊娠晚期通過剖腹產分娩的孕婦進行測試，尚須更多研究才能證實是否適用於其他孕婦。

中大醫學院婦產科學系教授譚永雄

另外，《明報》不具名引述一名曾參與治療沙士(SARS)孕婦的資深兒科醫生指出，有孕婦在二十多周時早產，其後不幸離世，而早產嬰兒亦出現呼吸、腸壞死及體重過輕等問題，但最後順利出院。該醫生憶述，印象中沒有SARS嬰兒被證實感染，其後發育及成長亦沒有大問題。

近日新增病患有6人曾到蘭桂坊生意即受影響

在昨天和前天兩日41宗感染個案中，至少6人曾到外籍人士愛到的蘭桂坊消遣，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，酒吧不一定是傳播源頭，問題是到酒吧消遣的社交活動令病毒散播風險大增，她再次呼籲市民避免聚會。

港府至今未要求大型公眾場所暫時遏業，而在香港未出現第二波爆發前，蘭桂坊十分熱鬧，周末及假日更是人山人海，大部分到場消費者都沒有戴上口罩，但當兩日有至少六名曾到蘭桂坊人士確診或懷疑感染後，蘭桂坊昨晚實時變得寥落，有酒吧表示，營業額大減七成。

蘭桂坊協會總監張素媚今早在電台節目透露，蘭桂坊商戶大受消息打擊，部分酒吧整晚只有一、兩枱客人。她促請衛生署儘快告知該會確診者曾到的酒吧，以便加強消毒。但她不同意短暫關閉蘭桂坊，認為須在客人及員工健康，以及商戶生計之間取得平衡。