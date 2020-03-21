全球最新狀況 意大利單日死亡破紀錄 全球死亡超過一萬二

全球目前已有一萬兩千人死於新冠病毒

新冠病毒正在全球瘋狂肆虐，星期六，新冠病毒已在全球造成12592例死亡病例，其中大部分出在歐洲，亞洲死亡病例3459例，意大利一國累計死亡病例4825例，隨後是中國，3255例，伊朗，1556例。

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全球目前已有一萬兩千人死於新冠病毒，病毒已蔓延至全球164國，確診病例按照周六國際標準時間12時30分計算，累計277106人。

目前全球35國超過九億人處於封鎖狀態，其中6億人分布在22個國家。

根據最新統計，意大利周六一日新增死亡793人，死亡累計4825人。新冠疫情在意大利爆發於整整一個月，現已成為全球疫情肆虐最嚴重的國家。周六一日，新確診病例6557例。最先爆發疫情的意大利米蘭所在地倫巴第大區仍然是意大利疫情最嚴重的地區，周六單日死亡達到546例。

排在意大利之後，死亡病例最多的是中國，3255例，但是中國已經連續三日宣布境內零確診，新發現的確診病例屬於“輸入性病例”，周六新增確診41例，累計確診269例。所謂輸入性病例，指從中國境外帶入的病例。

排在中國之後的是伊朗，死亡病例已達1556例，周六單日死亡123人，新確診病例966，累計確診病例20610例。伊朗是全球疫情最嚴重的國家之一，但與意大利和中國不同，伊朗直到目前 ，仍然拒絕採取隔離和強制性封城政策。

伊朗總統魯哈尼呼籲，大家儘可能地留在家中。為了阻擋疫情快速蔓延，魯哈尼同時呼籲“一些商場儘可能關閉，因為商場里聚集着大量人群。”

西班牙周六單日死亡324例，猛增32%，死亡累計1326例，一日之內確診累計從19980猛增至24926例。從確診病例的數字來看，西班牙位居中國和意大利之後，但是高於伊朗。西班牙感染最嚴重的是馬德里大區。

疫情在法國蔓延迅速，周六單日死亡112人，死亡累計達到562例，住院6172例，重症1525例，累計確診14459例。法國星期六已出動一艘直升機航母前往科西嘉島救援患者。

美國累計確診22177例，死亡278人。

截至國際標準時間19時，歐洲累計確診143840例，累計死亡7319例，亞洲累計確診95618例，累計死亡3461例；中東累計確診23384，累計死亡1581例；美國加拿大累計確診22913例，死亡287例；拉美與加勒比海地區累計確診3411例，死亡35例；非洲累計確診1134，死亡35例；大洋洲累計確診1121，死亡7例。