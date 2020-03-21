北京隱瞞疫情延誤大好時機？ 習近平不肯背鍋

新冠病毒疫情全球大流行，已在全球奪取眾多生命。不是戰爭，勝似戰爭，等不到疫情結束，各方已開始追究“原罪”。這一場沒有硝煙的戰爭正在美中之間激烈地進行。

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直到最近幾周前，追究武漢疫情真相的責任，差不多局限在中國內部，中國內部的知識人，公民記者，以及一切試圖追求真相的中國媒體在探討、在惡劣的環境下尋找線索，搜羅證據，質疑當局延遲、隱瞞疫情帶來蔓延全中國的嚴重惡果。李文亮醫生事件似乎是中國人尋求歷史真相的導火索，李文亮事件就是當局企圖隱瞞疫情真相的一起典型事件。這位普通醫生的死能引起全中國輿情洶湧應視作中國人對他們的統治者壓制言論自由憤怒至極的一次總爆發。北京當局迫於輿情下令調查，結果令人跌破眼鏡。寫『庚子上書』的中央民族大學退休教授趙士林評論，“對李文亮事件輕描淡寫地處理，實際上是推卸疫情初期隱瞞真相導致疫情兇猛擴散的天大責任”

『財新』『財經』等媒體對當局如何隱瞞人傳人，如何迫使醫護人員噤聲，窮根究底，人們在閱讀中發現武漢當局打壓輿情，根子在北京。最近幾天，『人物』雜誌、『南方周末』接力報道武漢中心醫院高層訓誡吹哨醫生，隱匿疫情，導致大量醫護人員感染的經過，引發公憤，要求追責。報道一出，隨即遭刪，然而，又引發一場輿情爆發，中國無數的讀者們千方百計轉發，甚至用了幾十種語言轉發這篇報道，要把艾芬醫生對那段歷史的見證保留下來。刪，轉，一場權力與民眾圍繞真相的巨大博弈，聚焦在武漢疫情爆發初期—12月中旬至一月下旬，也就是在那一段時期，當局的不透明，封鎖信息，隱瞞推諉，地方領導等中央說話，中央等習近平表態，導致疫情最終失控。

這幾天發生的又是另外一種景象，追究北京當局耽擱寶貴的抗疫時機導致武漢疫情泛濫全世界的責任戰，正在美中之間激烈地打響。雖然武漢疫情爆發一來，兩個大國之間的暗戰一直在進行，但美中之間的攻守韃伐發展到今天這種地步，中國外交部發言人趙立堅點了一把不小的火。趙立堅，作為發言人，竟然援引陰謀論，暗示去年十月出席軍運會的美國軍人把新冠病毒帶到武漢，其動機顯然是要把新冠病毒的病源推卸給美國。趙的做法激化了美中關係。

幾天來，從美國國家安全顧問到美國國務卿蓬佩奧，再到美國總統特朗普，異口同聲，都在一次一次地強調，中國在武漢疫情早期隱瞞了真相，阻攔美國科學家前往中國武漢調查，導致世界損失了數周極其寶貴的時間。針對趙立堅發言人有關暗示美國軍方把病毒帶入中國的說法，特朗普乾脆把新冠病毒稱之為中國病毒，引爆新一輪更大的爭執。中國官方指責美國污名化，特朗普辯解他無非說出了一種真相，就是：目前流行的病毒確確實實出自中國。中國想在病源問題上給美國扣鍋，特朗普動怒了，乾脆把爆發於中國武漢的新冠病毒稱之以“中國病毒”，這一說法引發更多爭議。

星期五，特朗普還在以他特有的方式表述，這場正在全球肆虐的病毒來自中國，不幸的是，在中國失控了。他的國務卿蓬佩奧在同一記者會上再次表示，中國拖延與國際社會分享信息，給世界各地的人製造了風險。

隱瞞疫情，拖延時機，不透明，似乎成了中共原罪，北京意識到這一原罪可能永遠陪伴着中共當局的巨大危險，加之這一疫情如今在全世界瘋狂蔓延，其後果根本無法估量，最終不僅可能中國國家領導人習近平本人形象倒地，也嚴重地傷害着這個正在全力崛起的大國形象。習近平意識到了危險，中國外交部絲毫不讓，與美國展開了一場激烈的對抗。

但是北京面臨著如同西西弗推巨石上山頂一樣巨大的困難。“不透明”這則委婉的字眼後面暗含的隱瞞、封鎖信息指證，將隨着時日的延續，歷史的延長，一步一步顯出它指證罪錯的殺傷力。北京已經朦朦朧朧意識到這些，拚命死抗到底，但是，真相是能抵抗過去的嗎，也許一時會，但是永遠會嗎？也許最明智的辦法，中國領導人早日承認早期作為至高無上的黨國統治者抗疫初期延誤時機的重大責任，讓中國早日從這一歷史重負下解脫出來。

習近平不是不知道拖延武漢疫情的後果，他為彌補缺陷，扭轉視聽，轉嫁危機做出過努力，比如他從中國春節過後，不斷地召開最高級別的抗疫會議，他不斷地想告訴人們，是他親自指揮親自部署這場抗疫鬥爭。他甚至召開中國罕見的縣市以上幹部參加的17萬人視頻大會，他試圖表明，如果抗疫過程執行不力，信息不暢，那是地方當局的責任，而且他的親信已經取代了湖北和武漢兩級黨委書記。

但是習近平努力的過程很不順利，這場疫情使許多中國人憤怒，先有清華大學教授檄文『憤怒的人民不再恐懼』聲討在他看來以親自標榜實則“無恥之尤”的中國領導人，同時有憲政學者許志永的要求習近平讓位的『勸退書』，他們的文章，列舉習近平執政以來廢除國家主席任期制，在中美貿易戰，處理香港危機等重大問題上連連失誤，而對武漢疫情的處理，更暴露了習氏政權的無能和專制。二許都失去了自由，習近平17萬人發表講話，宣布抗疫形勢向好，『大國戰疫』快要推出，官員們準備為習近平歷史性文獻慶功的時候，以犀利的語言揭露習近平抗疫失策的任志強嚴重挫傷了習近平的努力，他不點名地形容習近平是脫光了衣裳的皇帝。習毫無疑問被激怒了，任志強失蹤了。但是，習如此強權，為什麼有如此遭遇？有分析指出，在病毒爆發初期，中國僵死的極權制度和對大眾輿論的無力封鎖，耽誤了遏制病毒大面積向中國其他地區和全世界蔓延的大好時機，但是，習近平領導的中國政府不僅沒有表達出對武漢、中國和世界受害者的絲毫歉意，吹鼓手們還要世界感恩，抄中國作業。就這樣，在強人統治下，出現了不怕強人的人。

現在，這場追究抗疫歷史真相，追究拖延抗疫時機責任的鬥爭擺到了國際大舞台上，外交部發言人趙立堅起到了推波助瀾的作用。最初人們談論的是中國當局隱瞞疫情給本國造成的深重災難，現在已經擴及不透明政治如何給人類造成嚴重災難的問題。有分析指，習近平既然親自部署親自指揮獨攬全功，那麼，他也應該拿出勇氣承擔中國早期抗疫嚴重失利的責任。

從北京最近拼力反擊美國來看，習近平絕對拒絕背這口鍋。