急缺防護裝備 法國訂購2億5千萬個醫用口罩

法國衛生部長維蘭周六表示，在法國政府下令實施的全民“緊閉”措施產生效果之前，法國的新冠病毒疫情還將持續惡化。由於很多人“無癥狀”感染，維蘭估計，法國感染新冠病毒的人數在3萬到9萬人。周六，法國新增112例死亡，累計死亡人數達562人。醫療防護裝備短缺，法國已訂購2億5千萬個醫用口罩。

廣告 繼續瀏覽後續

法國衛生部周六晚公布，法國累計確診一萬4459例，在6172名住院患者中，1525名重症。 法國周末將強化周二起在全境實施全民“緊閉”措施，民眾只准外出購買生活必需品，上班，接受醫療護理或做運動，為期兩周。

維蘭表示，科學委員會周一將討論是否延長緊閉措施。

隨着法國新冠病毒疫情持續，前線醫生對防護物資嚴重不足感到不滿。衛生部長維蘭表示，已向國內外訂購2億5千萬個手術醫用口罩，政府將周一舉行的科學委員會會議上檢討防護裝備短缺情況，並承諾為疑似個案進行更多測試。

維蘭透露，目前法國“庫存”外科醫用口罩8600萬個，而每周口罩需求2400萬個。

據稱，德國西南部巴登-符騰堡州的醫院願意協助法國東北部接壤的阿爾薩斯區救治新冠肺炎病患，將接受10名法國病人。在疫情最嚴重的法國東部地區，醫生警告該區的醫護系統瀕臨崩潰。