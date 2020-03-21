新冠病毒到底會不會通過空氣傳播

『新英格蘭醫學雜誌』最新研究稱不能完全排除新冠病毒通過空氣傳播的可能性，此一說法立即引起爭議。

新冠病毒會不會存活在空氣中，並以此種方式傳播？科學家們對此也感到疑惑，『新英格蘭醫學雜誌』上周的一個最新研究重新挑起了論爭。世界衛生組織一直認為，病毒不會通過空氣傳播。

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周二公布的這篇論文作者稱，“我們研究的結果顯示，不能完全排除新冠病毒空中傳播的可能性”。

科學家公認的是，新冠病毒主要通過呼吸系統和人體直接接觸的渠道感染，患者咳嗽時射到空中的飛沫，會近距離感染另外的人。這也就是為什麼當局勸告人們互相至少保持一米以上的距離。

但有另外一項研究顯示，新冠病毒可能以微粒子的形式在空中存活三個小時，研究人員用了一種形式的蒸餾器把病毒噴射到空中，從而得出了這一結論。

儘管這一實驗從科學角度看很有意義，但另外的科學家認為研究設置的條件與現實生活並不相符。

當一位患者咳嗽或打噴嚏，唾沫會很快掉落到地上，因為它比起氣溶膠來更大也更重。

東英吉利大學教授Paul Hunter認為，氣溶膠並不構成一個特別有效的傳播模型。因此不能改變科學家對新冠病毒傳播方式的基本認定。

這位科學家強調，感染病毒的主要危險就是距離咳嗽的患者一米以內，或者觸碰了患者落下來的飛沫。

如果你觸碰了感染物體的表面，主要的危險在於你的手觸碰了臉，從而感染了嘴、鼻子和眼睛。

『新英格蘭醫學雜誌』研究顯示，新冠病毒可以在不鏽鋼、塑料表面存活三天，在硬紙板上存活24小時，在銅表面存活4小時，而且，能否傳染還取決於病毒數量。比如郵件包裹上的病毒含量應該很低，除非投遞者咳嗽或者打噴嚏，或者用攜帶病毒的手處理過物品。一句話，除非處理這些材料的人生病，否則通過這些材料感染的現實風險很低。

專家的建議永遠是不要太接近患者，要不斷地洗手。

但是，在目前階段，科學家並不能得出新冠病毒通過空氣傳播完全不可能的結論。

美國著名的免疫學家安東尼·弗契表示，我們不能完全排除新冠病毒通過空氣傳播的可能性。

如果新冠病毒通過空氣感染這一假設被另外的研究證實，將會從根本上改變我們對新冠病毒的已有認識以及目前應對的手段。比如西方國家現在普遍認為，如果你沒有感染，佩戴口罩就毫無用處。如果上述假設得到證實，這一普遍看法就得徹底改變。

不過，氣溶膠傳播對牙醫的威脅的確存在，這主要因為牙醫的工作方式。牙醫在拔牙、鑲牙等進行手術時，把水霧化後噴射到患者嘴中。

法國傳染病專家西蒙-羅利葉認為，『新英格蘭醫學雜誌』最新研究的結論對醫院照料新冠病毒患者的護工可能很有用，他們在完成某些動作的時候必須保護好自身。