新增病例連續三天清零：世衛總幹事譚德塞贊武漢

中國官方連續第三天宣布中國內地新增病例為0。新增41個病例全是迴流病例。此時全球172國被確診陽性的28萬人正在拚命掙紮之中。世衛組織總幹事譚德塞讚揚武漢給世界帶來希望…

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中國官方已連續三天宣布本土新增病例為0。但輸入病例單日增加41例（北京14例，上海9例，廣東7例，福建4例，浙江、山東、陝西各2例，四川1例）。截至3月20日24時，中國內地累計輸入確診病例升至269例。中國當局要求所有進入中國的人隔離14天，以防輸入病例引發新一波疫情。

世衛組織(OMS)總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五盛讚中國當局在武漢阻擋疫情擴散所做的努力。他稱，武漢給世界其他地區帶來希望，向世人顯示，最嚴重的情況也可以逆轉。

不過，據中國衛健委說，中國內地仍有確診病例6013例（重症1963例），累計死亡病例3255例，累計報告確診病例81008例。

海外華人最近紛紛返國，希望尋求治療，導致武肺疫情迴流，引發中國網絡批評和熱議，其中一條流傳最廣的口號是：“祖國建設沒有你，萬里送毒你第一。” 有海外華人嘆稱：“你出國，病毒追着你，你回國，罵聲迎接你”。真是無地自容。

不過，也有返國華人不守規矩，耍大牌的：網上流傳最多的兩件事：一是，不戴口罩出門跑步，且不聽從工作人員勸阻的華人女子，被中國當局中止了在華簽證，又被僱主德國拜耳醫藥公司炒魷魚。還有一位歸國華女，在酒店隔離期間吵鬧要礦泉水beiju。這兩位成了中國網民的眾矢之的。