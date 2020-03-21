方方：疫情看上去穩定，但人心似不太穩

中國微信二湘的十一維空間 今天 發布方方3月20日武漢日記。方方寫道，百姓之艱辛，醫生之委屈，都擺在面前。眼下的嚴峻，一點不亞於新冠病毒囂張時期。

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方方武漢日記3月21日。

疫情看上去穩定，但人心似不太穩

封城第59天。這麼長時間了！

昨天那麼大的太陽，今天突然就陰了。下午還下了點雨。這時節的春雨，對於院子里的樹以及花，都還是很需要的。前兩三天，武大櫻花盛開，樹下空蕩無人，估計是記者拍了一些照片，同學群里便都在傳。沒有人時的櫻花道，真是美得無可挑剔。

天暗得厲害，傍晚去文聯大門拿快遞，春雨紛紛，沒打傘，感覺相當舒服。返回時，走到家門口，雨瞬間就下大，晚一步也會淋着，真算僥倖。

疫情看上去穩定，但人心似乎不太穩。大家害怕得過新冠肺炎的病人複發，害怕有人為了“零”的不突破，而刻意不報。儘管我問過醫生朋友，醫生朋友也給了明確回復，但我在網上仍然看到許多人的緊張。這款病毒詭異，狡猾，具有很多的不可知和不確定。人們非常害怕，尤其武漢人，親眼見到前期階段太多悲慘，內心深處的恐懼還潛伏着。但是我想無論如何，我們還是要保持理性。慌亂最沒有用，武漢早期的慘烈，在某種程度上也與人們的驚慌有關。稍有發燒，全都奔去醫院，導致有些人本不是新冠肺炎，反而在醫院被感染，也導致醫療系統幾近崩潰，致更多的人死亡。

所以，疫情發展到現在，已經很平穩，不需要驚慌了。醫院已有足夠的治療經驗，無論是感染又或複發，都不用太緊張，治療就是。平時我們也從來不是金剛不壞之身，也經常得病，像平時一樣，得了病就去治，最多耽誤一點時間而已。冬春之際，本來也有流感，也同樣傳染，大家不都活得很好嗎？上海的張文宏醫生說，這個病的死亡率低於1%。既然如此，有什麼好怕的？只要不死，感染上也不必恐懼，方艙醫院的病人們不是在醫院又跳又唱嗎？出院了也都歡天喜地，跟別的什麼病似也沒多大差別。

話說回來，我也很難理解對0的追求。0個和1個，之間到底有多大差別？我覺得無論官方或民間，就不必把這樣的極小差異，太當回事。平時我們也有別的傳染病的。大家保持警惕，生病有地方治療，就可以。難道，0個我們就可以開工，而1個，就影響了我們開工？我們把這1個，送進醫院隔離起來，不就結了？大可不必非要追求0的完美，有時候，這樣的完美很不現實。

在新冠肺炎的預防上，我會相信上海張文宏醫生的判斷。他說，這個病真的可以防。要採取有效的個人防護，保持社交距離，然後洗手，再加上戴口罩，這三點都採用。而且張醫生說：“到現在為止，我沒有看到哪個人這三點做得特別好還被感染的，這個可能性很小。”我很認同這個觀點。段子手說，啥都可以送給湖北，就是張文宏醫生不能送。上海人為什麼這麼信任張醫生，想來他說的話，都已經過了驗證。而據說，日本疫情控製做得很好，很大程度是因為日本人的衛生習慣非常好。說真的，走遍全世界，沒有哪一個國家有日本乾淨，所以，日本人長壽。說來說去，講衛生是可以防治住很多病的。

疫情以來，關於“愛”，關於“善”，已經不那麼空洞了。人們可以清晰地看到真善和真愛是什麼。只是很可惜，還有些人，就是會喊，真要他們做的時候，你根本找不到他在哪裡。我們習慣對那些虛幻的概念，狂熱地表達愛並展示善，可一旦具體化，不要說狂熱，就是一點點溫度都觸摸不到。這幾天，透過視頻，看到一些人對奔千里而歸國的同胞，進行羞辱和謾罵；也看到一些人，對外出務工的湖北人，進行激烈抵觸，真是讓人有不可思議感。為什麼就不能拿出愛國的熱誠來愛這些人呢？

記得疫情剛剛在武漢發生時，武漢人的醫用物資匱乏至極，而海外同胞們，幾乎全力以赴，差不多把他們當時所在國的貨架全部掃空，就是為了支持和幫助武漢渡過難關。而當他們有了困難，回奔自己的家時，居然卻有那麼多人站出來叫罵。轉瞬間的翻臉，讓人看到人性的極惡。還有，湖北人，為了疫情不致蔓延，承受着重重困難，那麼克制地讓自己困於家中五十多天，當他們重新回歸到自己的工作地時，卻要經歷層層的抵制。我們有那麼多氣勢宏大的口號，那麼多的文件，臨到跟前，這些口號和文件，都跟空氣一樣。在這兩件事上，政府倒是對同胞們回國、對湖北人出省境務工給予了大力支持，而民間一些人卻弄得不依不饒，也是怪哉。

另外還有些事，需要記錄：各國都在給百姓發錢！那些消息，網上傳得很瘋，而那種發錢的力度，真的很讓人羨慕。於是有人在詢問，中國發不發？湖北發不發？今天看到一份建議，說湖北應該發一些代金券，以讓疫情之後的百姓可以到市場購物，促進市場銷售，保持市場活力，這樣可更快地恢復元氣。我看留言中，好多人贊同這個建議。在武漢，聽說也有一定措施，比如對於弱勢人群。來自扶貧辦的信息：“為最大程度減少疫情對貧困家庭收入的影響，針對全市低保家庭、低收入家庭中的城市、農村靈活務工人員，因疫情影響不能外出打工，導致沒有收入，按全市現行的城市、農村低保標準（城市780元/月、農村635元/月）的4倍，給予一次性臨時救助。”跟我們看到的他國相比，差距有點大，但是，有比沒有好。再說，沒準大頭在後面呢？

疫情至此，醫院開始慢慢恢復門診。但是否已經恢復如初，我不了解。實際上這是一件迫在眉睫的事。平時，這些醫院，也都人滿為患。而近兩個月，所有的急性或慢性的病人，都在為新冠肺炎克服自己的問題，在等待。這種等待，幾乎都是以傷害自己的身體為前提的。比如，要化療的癌症病人，再不化療，情況會怎麼樣？要動手術的病人，手術延誤，是否會發展到動不了的地步？如此之類。

一個朋友轉給我一封信，寫信人講述他妹妹的經歷。說他妹妹以前每天都出去打太極拳，在家宅了五十多天後，突發腦卒中。叫了110，卻到處沒醫院收，好容易輾轉送到某醫院，卻要先查是否新冠肺炎。待得出結果，排除新冠肺炎後，業已耽誤了最佳時間，一周後去世。寫信人說：“我要急着把事情說出來，一方面是發泄心中的悲憤，更重要的是警示武漢的當權人，正常的醫療秩序要立即恢復，正常的公交秩序也要恢復，應該防控和秩序兩手抓，要不然會寃狂死更多人！我弟媳的母親膽管癌疼痛不能進食無醫院收治，打無數個110、120沒人接電話，年初二早晨活活地痛死。”他說：“真是可恨新冠的全城蔓延，可恨武漢衛健委對疫情不透明不公示，害死了多少無辜的人，封城之前那些無作為的領導心中完全無數，封閉快二個月了對眾多老齡慢性病患者，癌症，以及急症患者完全無應對措施，這是一件很可怕的事！！！！”這些都是原話，連標點符號都是。

身邊的人，連連去世，的確是很恐怖的經歷。求醫無門，成為急症或慢性病人現在面對問題，非常現實。我把這個問題，甩給了醫生朋友。我說：“是不是所有普通病人前來看病，都要先查血，看看是不是新冠肺炎？然後才能看其他病？”

醫生朋友說：“接待非新冠病人就診，為了安全起見，我們醫院設立了兩個緩衝區。如果仍然懷疑有新冠肺炎的可能，收到隔離病房，如果排除了新冠肺炎，收到緩衝病房。每個病人我們都查核酸、胸部CT以及抗體。如果需要家屬留陪，留陪家屬查胸部C T以及抗體，排除新冠肺炎才能留陪。對於心肌梗死、腦卒中的患者，我們的神經科醫生和心血管醫生直接到急診搶救，不等新冠肺炎檢查的結果。”可惜，寫信的那位朋友的妹妹，沒有能等到這個時候。

醫護人員也自有憂慮，在目前，疫情尚未完全穩定時，對於病人是不是感染者，也心有疑慮，畢竟那麼多醫護人員的倒下，他們也有創傷和恐懼。這裡似乎存在個死結。醫生朋友說：“不排除新冠肺炎，住院以後導致其他的患者感染，我們的責任更大。武漢封城五十多天的成果就會毀於一旦。”看，這個問題，也相當嚴重。

醫生朋友還認為，醫患關係馬上又要緊張起來，為什麼？因為增加的檢查，也將花費病人不少錢。醫生朋友說：“為什麼新冠肺炎救治大家很滿意，因為政府買單了。對一個貧困的家庭，1000塊錢就是一個巨大的消費。查這幾項將近1000塊錢，也不是馬上就能住院，這樣會導致怒火發到一線的急診科醫生身上了。現在患者在急診就診，算是門診，武漢市只有住院才能走醫保報銷。在急診的這一部分錢，目前是患者自己墊付。如果政府報銷，我們多半不會挨罵。患者自己墊付，醫生就可能會挨罵。”還有，醫院的人手不足的問題，也明顯存在。“疾病初期，醫務人員被感染了好多，大多還沒有完全康復，大部分還居家在療養。”

百姓之艱辛，醫生之委屈，都擺在面前。眼下的嚴峻，一點不亞於新冠病毒囂張時期。所呈現的問題，解決起來似乎也蠻棘手。還是指望行家們向政府建言獻策，共同尋找出解決問題的方式。比方，無論得什麼病，凡與新冠肺炎有關的檢測，一律即時免費？

中國微信二湘的十一維空間 今天 所作作者簡介：方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。

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