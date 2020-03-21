美國副總統彭斯將接受新冠病毒檢測 美國確診病例超過兩萬例

美國副總統彭斯辦公室一名成員確診感染新冠病毒，彭斯周六表示，他與妻子將接受新冠病毒檢測。美國確診病例超過兩萬例，達2萬2043例，278人死亡。

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彭斯發言人米勒發出聲明表示，彭斯辦公室一名成員確診感染新冠病毒。聲明指出，特朗普與彭斯兩人均未和他有密切接觸，目前正根據美國疾病管制防中心指南，追蹤他的接觸史。 彭斯在白宮記者會表示，白宮醫師評估他與這名確診成員沒有接觸，不需要接受檢測。但他認為，自己身為副總統且負責白宮新冠肺炎任務小組有檢測必要，因此他與妻子凱倫將於周六稍晚接受檢測。

新冠病毒疫情在全美快速蔓延，據美國約翰斯霍普金斯大學發布的最新數據，美國確診病例超過兩萬例，達2萬2043例，278人死亡。而紐約州確診人數最多，新增3000多人確診，累計達1萬0365人，56人死亡；華盛頓州1524人確診，83人死亡；加州1267人確診，24人死亡。

紐約州長已經下令全州娛樂設施關閉，非生活必需的行業暫時停業，所有員工須留在家中，避免外出。紐約州長已經下令，將100萬個N95口罩送到紐約市，給醫護人員使用。另外，病毒測試劑出現短缺，紐約市衛生局要求醫生停止為所有出現病徵的病人進行病毒測試，除非病人的病情嚴重，須入院接受治療。