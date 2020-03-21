西班牙確診單日急增五千例成為全球第三疫情嚴重國家

西班牙新冠肺炎確診病例過去二十四小時激增五千例，累計近二萬五千例，累計死亡人數一千三百多人，單日增幅32%。西班牙成為全球第三嚴重疫情國家。據醫護人員稱，醫療系統接近崩潰。另外，歐盟批准法國防疫措施，提供3千億歐元貸款擔保。

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西班牙緊急衛生醫療救治中心負責人西拉向媒體表示，確診人數將在未來幾天繼續增加。“沒有人知道什麼時候才能到達峰值”。

德國在過去一天新增2705人確診，總數達到1萬6千多人，新增16人死亡，總數增至47人。

瑞士衛生部公布，截至當地周六中午，新型肺炎累計確診達到6113例，過去一天新增1200例，累計死亡病例56例，較之前一日增加13人死亡。瑞士南部接壤意大利的提契諾州，大量患者入院治療，外界擔憂醫院病床不勝負荷，衛生當局表示，提契諾州的醫院病床仍然足夠。

另外荷蘭過去一天增加637人確診，累計超過3600例，累計136人死亡。

北歐的芬蘭出現首宗死亡病例，當地衛生福利部門表示，一名年長患者在首都赫爾辛基死亡。芬蘭累計確診521例。

歐盟周六批准法國提出的國內援助計畫，向法國提供約3000億歐元貸款擔保計畫，協助法國企業度過危機。 新冠病毒疫情蔓延將重創歐洲經濟，法國總統馬克龍日前宣布政府將提供3000億歐元貸款擔保，同時政府也將釋出一筆450億歐元資金，協助企業和勞工度過危機。

歐盟執委會副主席維斯塔格周六表示，歐盟決定批准法國政府協助企業安渡疫情的措施，相關措施將能帶來3000億歐元的流動 資金支持。 她表示，歐盟正在與會員國合作，使會員國能夠迅速、有效和有針對性地採取行動，在這個困難時刻支持歐洲經濟，度過這場危機。

歐盟指出，周六批準的方案將使法國金融機構為企業提供商業貸款和信貸額度擔保。 此外，歐盟將在3月26日舉行歐盟各國領導人視頻峰會，歐洲理事會主席米歇爾表示，面對疫情，歐盟將協調一致果斷採取行動，盡全力保護歐盟公民。

歐盟各國領導人周二決定，各國將暫關邊界以禁止外籍人士非必要入境30天，此外各國同意針對確保醫療裝備供應、促進疫苗研究開發等採取一致立場