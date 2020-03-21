陳秋實 方斌 李澤華武漢失蹤月余 網上有人“叫魂”

公民記者陳秋實、武漢居民方斌，前央視記者李澤華，今年二月在武漢調查直播疫情期間相繼失蹤，已經一個多月沒有音訊。今天網上有人為他們“叫魂”---陳秋實 方斌 李澤華回家！

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在武漢封城期間實地調查報道疫情的三人：陳秋實 方斌 李澤華三人在今年2月份相繼失聯。直到現在一個月，全然沒有音訊，引發關注。今天推特上有網民呼喚他們說，權當是叫魂---陳秋實，方斌，李澤華回家！

陳秋實在武漢封城前夕抵達武漢，他當時對着鏡頭向大家保證，他的報道絕不造謠，實事求是。然後他從武漢發出醫院，海鮮市場，街頭實景等等視頻，向外界展示一個與官媒兩樣的武漢。他的報道在2月7日戛然而止，他最後在YouTube 頻道告訴其母，他要去拍攝武漢方艙醫院的情況，然後於當天失聯，至今無音訊。

與陳秋實相識的武漢居民方斌，也在武漢拍攝和報道疫情。他向外界發出的視頻包括醫院停屍場的慘狀。於是在2月9日，方斌也人間蒸發了。他最後視頻顯示，穿防護服的人敲門要求查體溫，他說自己體溫沒問題，試圖拒絕。

前央視記者李澤華在2月26日最後一個失蹤。他的探訪目標包括舉辦萬家宴的百步亭小區，天價招聘搬屍員的殯儀館，外地農民工滯留的武昌火車站...。最後，他碰觸了紅線---武漢P4病毒所。據自由亞洲報道， 2月26日，李澤華髮在YouTube的視頻自述因探訪武漢P4病毒所，正在遭國安追捕。這個實驗室被懷疑是造成這次疫情的源頭。當晚，李澤華在居住地Youtube直播四小時。最後幾個戴口罩的人進入他的房間。直播黑屏。

現在武漢已連續三天沒有新增確診病例。疫情似乎正在結束。然而這三名記者卻音訊全無。人們惦記他們的安危，有人擔心他們被弄成“陽性”。