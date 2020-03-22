中媒急聘歐洲留學生拍攝新冠病毒導致歧視華人視頻

有中媒聘歐洲的留學生拍攝新冠病毒引發歧視華人視頻2020年3月

今天3月22日互聯網流傳一個帖子顯示，中國內地有媒體急聘在歐洲的留學生拍攝視頻節目，“內容涉及最近新冠病毒產生的歧視華人現象”。廣告使用中英文，未說明在哪國拍攝。

廣告 繼續瀏覽後續

該招聘廣告特別說明“需要面對鏡頭舉牌”。拍攝時間兩個小時，價錢60歐元。但是，目前看不出這個節目在歐洲那個國家拍攝。這則招聘廣告用中文和英文發出的。

上星期，中國向意大利運送一批醫療物資後，中國多個官媒網傳出一則視頻顯示，在羅馬一個空無一人的小區，傳出中華人民共和國國歌的錄音，視頻配有一男一女用意大利語先後高呼“感謝中國” …。

中新網在視頻下方標註：“意大利羅馬，當地時間3月14日18時許，羅馬A線地鐵站Re di Roma附近的小區響起中國國歌《義勇軍進行曲》，並有意大利人大聲高喊Grazie Cina！（感謝中國），周圍居民紛紛鼓掌致意。不過，本台觀看多次這個短視頻，沒有發現紛紛鼓掌的場景。”

今年1月23日，幾名加拿大人告訴拿大公營廣播公司，有人在社交平台僱傭她們拍電影，讓她們舉牌抗議。之後發現是扮演了支持孟晚舟的本地民眾。兩個小時的報酬100-150加元。其中一位女士說，她得知真相後感到有點羞愧。