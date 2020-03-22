亞洲多國面臨第二波新冠疫情衝擊

亞洲多國本周末加大了緩解新冠病毒複發的努力，本以為已經控制住疫情的這一地區目前面臨著“第二波”衝擊。中國專家張文宏則表示，全球疫情夏天時會走入谷底，但明年春可能會有複發小高峰。

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亞洲累計確診逼近十萬，佔全球確診人數三分之一。除確診累計8萬多人的中國外，韓國是亞洲國家中確診最多的國家，確診累計8500人。

中國新出現確診人數不斷減少，於此同時，其他亞洲國家的情況開始變得嚴重。泰國星期天確診人數突然猛增188例，另外，泰國兩個鄰國—緬甸和老撾至今零確診的真實性也受到懷疑。

馬來西亞等國採取了限制出行措施，並部署軍隊檢查落實封鎖措施。

累計確診1300例的澳大利亞已向非長期居住的外國人關閉了邊界，澳大利亞現在要求居民取消一切在本國境內旅遊的計畫。

在巴基斯坦，公開確診數字300例，當局宣布暫停所有國際航線。星期天，印度為應對新冠疫情襲擊實施被其稱之為“演習式”宵禁。在這個人口13億的國家，確診320例，這一數字被視為嚴重低估。

世衛組織呼籲東南亞迅猛行動，對抗疫情蔓延，該組織擔心這一地區薄弱的醫療系統會完全崩潰。

在一些已經完全控制疫情的國家，當局正在面對疫情複發，特別是“輸入性”病例越來越多。

中國已連續幾日境內確診幾乎為零，但分散在全球包括留學生在內的龐大的華人人群的突然回歸，正在考驗着北京當局的應對能力。

香港、台灣也發現了輸入性感染病例。在香港，最嚴重的時刻似乎已經過去，但是上周確診人數增加了一倍，許多人正在重返這座亞洲金融中心。

在出現複發小浪潮、確診病例猛增至432人之後，人口高度密集的新加坡已下令短期旅遊者進入。

知名專家上海復旦大學附屬華山醫院感染可主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組長張文宏在一場面向德國觀眾進行的視頻講座中預估，全球疫情高峰會出現在4月到5月、6月份，夏天時疫情會落入谷底，冬天可能再度複發，明年春天還可能有個小高峰。