意大利新增確診及死亡人數略降

法國周日新增新冠病毒肺炎死亡病例112例，累計674人死亡。法國國民議會通過法案，容許政府宣布衛生緊急狀態。意大利周日新增確診及死亡病例略降，民防局“希望這個數字持續降下去”；西班牙新增400例死亡病例 桑切斯尋求延長緊急狀態。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，薩洛蒙表示，法國目前有7240確診感染新冠病毒的患者住院接受治療，其中，1746人在重症監護室搶救，24小時內，入院患者增加1000人。三分之一的重症患者年齡在40到65歲之間。新增死亡病例中包括第一位新冠肺炎死亡的醫生。這名醫生68歲，是一位急診醫生。

薩洛蒙說，病毒在不斷擴散，疫情越來越嚴重。

另據法國教育部在布蘭克周日表示，法國學校在5月4日恢復上課是有限的選項，但開學日期“還要視疫情控制的程度而定”。布蘭克在接受《巴黎人報》採訪時說，“我們做好一切準備。”他說，目前傾向在春假結束後的5月4日開學，但一切當然要看疫情情況而定。

法國國民議會周日表決通過法案，政府可以頒布，暫時減少民眾的自由，包括限制流動，做交易及聚集等。政府可以徵用必需品和人員服務。法國政府警告，如果疫情持續惡化，將延長封鎖期。

而在新冠病毒疫情最嚴重的歐洲國家意大利，周日新增651人死亡，低於上一日的793人，累計5476人死亡。意大利民防局負責人波萊利表示，周日宣布的死亡人數低於前一天，我們都希望這個數字今後能持續降下去。我們當然不能鬆懈。

意大利確診病例單日新增5560例，累計達6萬例，以百分率計算，是自疫情在上月21日爆發以來最低升幅。波萊利表示，我們以積極的心態看待這一信息。

另外，西班牙新增3600多人確診，累計達2萬8500多例，死亡增至1720例，較前一日增加近400人。西班牙首相桑切斯表示，將尋求國會延長緊急狀態15天到下月11日，以控制疫情。桑切斯表示，西班牙是歐洲採取最極端防疫措施的國家，但不幸的是，未來幾天的確診病例仍然會繼續增加。他形容最壞的時刻還未到來。 隨著感染人數上升，醫療系統的壓力激增，醫護人員亦抱怨防護裝備不足，全國確診病例當中，醫護人員佔一成，北部一名護士上星期更因為感染新冠病毒死亡。為了紓緩馬德里地區醫院的壓力，當局在會議中心設立臨時醫院，以便接收更多病人。