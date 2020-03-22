東京奧運會：國際奧委會探討延後舉行但無意取消

國際奧委會將開始商討東京奧運會的應對方案，包括押後舉行，但不會取消。國際奧委會主席巴赫周日明確表示，2020年東京奧運會不會取消，但由於新型肺炎疫情全球大流行，延遲舉行是一種選項。

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國際奧委會周日舉行緊急會議後發聲明，指出在全球出現冠狀病毒大流行的情況下，國際奧委會將詳細討論是否更改原定在7月24日揭幕的東京奧運，但奧委會強調取消本屆奧運不會解決到任何問題，對任何人都沒有好處。

奧委會的聲明並指出，討論將在未來4星期完成，但取消奧運會不是討論議題。聲明表示，其中一個應對方案是對如期舉行奧運的運作計畫作出修改，另一方案是更改舉行日期。聲明說，國際奧委會將評估全球衛生狀況的快速發展及對奧運會的影響程度，然後作出決定。

國際奧委會主席巴赫周日接受傳媒專訪時說，改變奧運會舉行計畫很複雜，不像取消一場足球比賽這麼簡單，決定要負責任。他強調取消本屆奧運會不公平，會打破一萬一千個運動員的夢想。

最近，一些國家的有關體育組織都呼籲延後本屆奧運，反對如期舉行，使國際奧委會面對更大壓力。

而主辦方日本政府一直仍堅持東京奧運如期舉行，但有報道稱，東京奧組委正草擬多個延遲奧運的替代方案。路透社引述消息人士報道，東京奧組委正草擬的方案包括，縮小賽事規模、不設現場觀眾下閉門比賽，押後東京奧運一個月甚至一至兩年，並估算不同延期方案的成本。