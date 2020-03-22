湖北人別進京 飛機請繞行 北京你怎麼啦

中國連日新增病例為零，這本來讓中國以外的世界看到了一種希望，但是，你清零，我也清零，一刀切的數字讓人生疑。另外，所有抵達北京的航班必須先到其他省市降落也讓人大惑。還有，雖然湖北也宣布清零，湖北人進京不成，省委書記應勇被迫請求“善待”。有網民評論，“都是清零害的”。

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胡錫進勸告不要瞞報

中國衛健委3月18日起，連續三日通報中國本土新增確診為零，3月21日新增本土確診病例僅為一例。這種狀況，就連『環球時報』總編胡錫進也擔心，他發文稱，中國新增本土病例仍有可能。他說，要防止地方推卸壓力，瞞報病例數字。環球網報道的題目更直接：“堅決防止任何地方將捍衛零增長的壓力變成瞞報的動機”。胡錫進一向被視為輿論打手，但他此言，卻是深諳中共三味的人說出的話。

日前有一篇據稱湖北記者寫的文章“我最難忘的一天”在網絡廣泛流傳，文中說，雖然官方公布武漢市新增確診為零，但多地仍存在確診病人，作者以自己19日的親身經歷講述一位確診病人及其家人輾轉多家醫院就診卻被互踢皮球的過程。當地還傳出，同日華中科大同濟醫院確診了100多例，區長不讓上報。周日武漢疫情防控指揮部官網趕緊出來否認存在確診病例，但疑慮未消。

有人批評北京在玩數字遊戲，學者吳仁華認為，官方從剛開始極力隱瞞疫情，到被迫選擇性地公布疫情，原因都是出於政治考慮，所公布的疫情數字並不真實，仍然是“官出數字”和“數字出官”。他說，中共各級官員只要迎合中共中央及上級領導的政治需要，把握好“喜事”增報數字，“喪事”減報數字的基本準則，就能保證官運亨通，否則，就有可能烏紗帽不保。

現在，習近平的大事是什麼呢，復工。因此，各省爭着清零，爭着復工，中國經濟大省江蘇日前召開常委會，表示不能以任何理由搞過度防控，阻礙人員正常流動。這兩句口號百分之百符合習近平的口味，調子提得很高，因為地方官員深知這是今上的要求，所以，即便疫情複發也不管了，“復工事大死人事小”。

因為這一連串奇蹟般的數字都和來自黨中央總書記的要求有關，習近平自從“親自領導”抗疫以來，老在強調：武漢勝則湖北勝，湖北勝則全國勝。這一句話聽起來鬥爭昂揚，實際上給官員們下了一道軍令狀，就是要在心照不宣的階段，打贏抗疫這場仗! 打贏這場仗的標誌是什麼，就是要在數字上充分體現出來，最好就是“清零”，零增長，中共對數字有一種特別的迷戀，消滅新冠，成為削平數字的戰鬥。不少人注意到，數字大轉折就是從習近平視察武漢開始，從此，各地一個跟着一個遞減，最後，你零增長，我也零增長，武漢疫情的發源地湖北省，也出現零增長。

敢於直言的上海醫生張文宏2月28日曾對『中國新聞周刊』表示，“上海零增長我很擔心，這麼多人進來(醫院)，怎麼會是零？”

北京為什麼讓湖北人不要返京

從中國官方的數字分析的話，應該說中國的疫情得到了控制，但是這並不意味着免除第二波疫情衝擊，也就是複發的危險，加之如同香港新加坡一樣，境外輸入病例在增加，另外，張文宏醫生也不排除明年複發出現小高峰的可能。在這種情況下，用這種絕對的乾淨的數字表示成績，就很值得懷疑。而且，北京市近日比較冷酷的做法也顯示，既害怕外面輸入，又害怕外省輸入病例。北京也不太相信所謂的“清零”？

與江蘇等省慷慨激昂不顧一切復工的宣示相比，北京近來的表現就顯得頗為詭異，一個是中國民航要求所有抵達北京的客機一律飛往外地檢疫，一個是要求目前在湖北出差和探親的人員一律不得返京。其餘地區人員返京後需進行居家或集中醫學觀察14天。

這讓人感到很蹊蹺。秀才江湖質疑：“說湖北零增長，卻不許湖北人返京，因為自己心裡最清楚，自己說的哪句話是真的，哪句話是假的”，還有人質疑，如果北京開兩會了，湖北的人大代表和政協代表能進京嗎？

北京釋放出的信號很矛盾，有湖北人感覺被當作了三等公民，北京是皇民。中共湖北省委書記應勇也被迫出來“呼籲請求全國各地全社會善待湖北人民”。他說，湖北人是英雄的人民。

再說客機繞開北京這件事。從3月23日起，中國當局規定，所有目的地為北京的國際始發客運航班必須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海、浦東、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安12個指定的第一入境點入境，等到“檢疫”後再回北京。

這個措施是為了預防所謂的“輸入性病例”，如果是這樣，當局不是早在北京遠郊準備好隔離輸入病例嗎，為什麼要繞這麼大一個彎。有人譏諷：這樣一來，“輸入病例”分給了其他城市，北京也就可以清零了。