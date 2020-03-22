為遏制新冠疫情 德國將實行交際禁令

為遏制新冠病毒擴散，德國將嚴格限制交際自由。與此同時，新冠病毒在德國繼續擴散，但感染病例的增速周日有所放緩。

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據德國電視一台報道，德國總理默克爾和各州州長周日舉行視頻會議，商討遏制病毒擴散的對策。衛生部長施潘，經濟部長舒爾茨等跟疫情有關的多位聯邦部長也參加了視頻會議。政府和各州達成統一：德國將不實行全國範圍內的禁足令，而是實行“交際禁令”，原則上禁止全國兩人以上的交際活動。一家人則不受限制。不久後傳出消息，巴州不願意按這種方式實行交際禁令。巴州已實行禁足令。

會議還決定，德國必須關閉各地的飯店，旅館以及美容和身體護理服務業，如理髮店、化妝品工作室和按摩店。目前尚不清楚的是，這些規定將何時生效，是立即生效還是明天開始生效。

就是否將限制公民出門，德國政府表示，政府將根據公民本周末的行為做出決定。

德國巴州和薩爾州已率先實施禁足令。公民必須有適當的理由才能離家出門。比如，購買食品和去上班。健身也是允許的，但不允許團體鍛煉。周日到周一子夜時分，薩克森州也將開始實施類似的禁足令。

據巴州警方消息，巴州自周六宣布實行禁足令以來，人們大都遵守政府的新規定。只有個別違例情況。

與此同時，新冠病毒在德國繼續蔓延。根據柏林羅伯特科赫研究所的統計，截至周日，德國新冠病毒患者達18600人，死亡人數為55人。一天內出現的新患者將近2000人，而前一天出現的新患者還高達2705人。感染速度有所放緩。不過，科赫研究所表示，周末統計到的數據不夠全面，實際數據可能更高。

根據美國約翰霍普金斯大學的統計，德國現有24000人受感染，死亡人數為92人。

科赫研究所的數據是根據德國各州衛生部和醫療機構上報的數據產生的，而美方的數據是根據世界衛生組織和美國一些國家機構的數據結合而成的。