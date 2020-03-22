誰在呼籲召開緊急政治局擴大會議討論習近平問題？

一封呼籲“緊急召開中共政治局擴大會議”的建議書在網絡飛傳，這封標明由陽光衛視集團主席陳平微信轉發的公開信說，鑒於面臨新冠疫情、中國經濟與國際關係形勢嚴峻，要求召開中共政治局緊急擴大會議，“討論習近平是否適合繼續擔任國家主席、共產黨總書記及軍委主席的職務的議題”。

廣告 繼續瀏覽後續

建議書列舉政治局擴大會議討論的議題包括面對國際上四面樹敵的局面，是否應該明確回到鄧小平主張的韜光養晦路線；政治上是否明確黨大還是法大，執政黨能否超越憲法？在經濟方面，究竟應該“國進民退”，還是“民進國退”？為了維穩是否可以犧牲公民基本權利；是否允許民間辦媒體？司法是否應該獨立，公民是否能夠批評政府，輿論監督有無必要，黨政是否應該分開，官員財產是否應該公開？在對台關係上，到底是統一重要還是和平重要？在香港問題上，香港的繁榮重要，還是中央的權威重要，是否允許香港實行完全的地方選舉？

建議書稱：會議期間，建議由李克強、汪洋、王岐山三人組成政治局擴大會議領導小組，負責會議的各項工作。建議書稱這一會議的重要性不亞於打到四人幫，對習近平執政路線的評價，其意義應高高於十一屆三中全會的歷史定位。

有分析認為建議書一定程度上呼應了署名任志強的批評習近平“剝光衣服也要堅持當皇帝的小醜”那篇文章。任志強目前下落不明，據傳已被“留置”。

但是，這封懷疑與紅二代有關聯的建議書並未署名，從審查極嚴的微信發出也令人感到驚訝。但有人指出，定居香港的陳平應該是海外手機號註冊的微信，所以海外的人能看到，中國境內用戶看不到。陳平是陽光傳媒集團董事長，據指也是紅二代出身，被視為自由派。

武漢疫情爆發以來，中國人通過書信、文章等形式譴責習近平執政路線、決策錯誤的一直不斷，最著名的有清華大學教授許章潤2月初寫的『憤怒的人民不再恐懼』，指責習近平統治下讓中國“漸成世界孤島”，“前三十多年‘改革開放’辛苦積攢的開放性狀態，至此幾乎毀於一旦，一巴掌把中國尤其是它的國家治理打回前現代狀態。而斷路封門，夾雜着不斷發生的野蠻人道災難，跡近中世紀。”。許章潤目前處於軟禁狀態。

幾乎同時的還有憲法學者許志永，發表『勸退書』，指責習近平作為‘權力狂人’卻無治國理政能力的實力，發明“妄議罪”，致社會再無諫言和改良空間，要求習近平不要“掏空中國”，乘早下台。

另外一封影響很大的就是署名任志強的文章，任志強也是紅二代出身，與中國國家副主席王岐山有密切的私人關係。這篇文章題為：『剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜』，內容直指中共最高領導人隱瞞疫情而釀成災難，說自己“在好奇並認真學習這篇講話後，卻看到“那裡站着的不是一位皇帝在展示自己的新衣，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜。儘管高舉一塊又一塊的遮羞布試圖掩蓋自己根本就沒穿衣服的現實，但絲毫也不掩飾自己要堅決當皇帝的野心，和誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心！”