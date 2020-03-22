趙立堅不知影蹤 北京當局加速甩鍋

中國外交部趙立堅發言人近日不知影蹤，但他引發的新冠病毒可能由美國軍方去年10月帶到武漢的陰謀論風波還在發酵。趙立堅臨時隱身，是否有避風頭的意思？但看中國官方官媒這兩天怒火熊熊，絲毫沒有罷休的意思，又好像是迎着風頭上。一些時評人士把這種做法形容為“甩鍋”，而且是“系列甩鍋”。

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這場新冠疫情過後，如果人類大難不死，科學層面，病毒來源應是需要探尋的；政治層面，責任恐怕是要追究的，中國武漢疫情兇猛肆虐的時候，美國是否沒有及時反應過來，歐盟是否應對遲緩，這些國家的輿論是絲毫也不會寬容他們的政府的。倒是疫情始發國中國的情形令人擔憂，中國的統治者願意接受沒有權利選舉他們上位的人民的批評嗎，願意承擔疫情早期隱瞞真相拖延時機的罪錯嗎，乃至引咎辭職嗎？

遠的不說了，從中國外交部這兩天一連串的動作和官媒千篇一律但是變本加厲的表述來看，中共當局恐怕很難退步。北京當局的甩鍋最早從中共中央甩鍋湖北當局，現在演變到甩鍋美國和西方，如果不是這場疫情太暴烈，死人太多，太恐怖，人人被迫關心的話，如果不是中國外交部發言人趙立堅使用陰謀論表現的過分拙劣的話，北京當局採取的甩鍋策略或許不會被如此大規模地注意到。

甩鍋一 意大利疫情或早於中國

最新的一篇是『環球網』3月21日的一篇報道，題目很曖昧：“意大利專家：本國疫情或早於中國傳播”，環球時報給這篇報道加上了這樣一條導語：“意大利一所知名醫學機構的專家近日在接受美國媒體採訪時表示，意大利可能早在去年11月和12月就已經出現了高度疑似新冠病毒肺炎癥狀的不明原因肺炎。”

題目和導語的幾個關鍵詞就點出了要表達的核心內容，一，“意大利疫情或早於中國傳播”，如果是這樣，作者是否暗示病源自然就不在中國了，但是如果有這種動機的話，不是在邏輯上抵觸了現在被官方媒體大量報道的中國傳染學家鍾南山的一句話：新冠病毒爆發在中國，但病源不一定在中國？這句話套在意大利身上，那不就是新冠病毒或爆發在意大利，但病源不一定在意大利嗎？二，意大利發現的這個東西是一個“高度疑似新冠病毒肺炎癥狀的不明原因肺炎”，高度疑似新冠病毒肺炎？

如果參照其引述的英文片段，發現意思有很大區別，英文報道稱，朱塞佩·雷穆齊現在聽到不少外科醫生講意大利2月21日發現新冠病毒這件事，“他們記得12月份甚至是11月份所看到的是一種很奇怪很嚴重的肺炎，尤其對老年人很嚴重”。“這意味着這個病毒還在我們對中國的疫情並不知情的時候就在傳播，至少在北方的倫巴第地區流行。”

這段引言顯示那位專家的表述很謹慎，第一，他聽到一些內科醫生說，他們大約在12月或者11月的時候就見到了這種很奇怪很暴虐的肺炎，如果引述的英文無誤的話，這裡面似乎沒有“高度疑似新冠病毒肺炎”的意思。如果說這一不明肺炎對老年人打擊最大，其實，即便是每年冬季發生的流感，打擊最嚴重的也是老年人。前面提到的那位專家似有傾向於不明肺炎早在12月甚至11月出現在意大利北方的意思，但只是一種推測，而且是“聽說”，說明什麼呢？說明意大利專家在深究新冠疫情之謎，它是怎麼讓意大利措手不及的。

但是環球時報的報道，給人明顯甩鍋的感覺。

甩鍋二 反指美國甩鍋

黨刊『求是』21日指責“美國政客‘甩鍋’中國，既傷理又害己”。黨刊的這場怒火譴責美國政客“拿病毒源頭做文章，藉此對其他國家污名化”，文章不點名抨擊美國總統特朗普“將新冠病毒污稱為‘中國病毒’‘武漢病毒’”。特朗普在記者追問時表示，“中國病毒”一詞無涉種族歧視，並批評中國沒有及早發出疫情警示，『求是』評論員稱“可笑至極”。

特朗普把新冠病毒叫做“中國病毒”，政治上可能不正確？有待爭論。但追根溯源，是中國外交部發言人趙立堅指美國軍人把新冠病毒帶到了武漢引發了美國一連串的強烈反應，從召見崔天凱大使，到美國國家安全顧問，再到國務卿蓬佩奧，最後再到特朗普總統，他們指責中國的核心問題就是北京在疫情早期隱瞞真相，沒有及時告訴世界，致使國際社會損失了幾周寶貴的時間。關於“中國病毒”，特朗普認為很清楚，沒有任何歧視的意思，就是要清楚地表明這場病毒源自武漢。

黨刊在批駁特朗普後讚賞“為了保護中國人民，也為了保護世界各國人民”，習主席親自指揮親自部署“採取了最全面、最徹底、最嚴格的防控舉措”，“中國實實在在的行動體現了負責任大國的歷史擔當，生動踐行了構建人類命運共同體的理念，得到世界衛生組織和國際社會高度讚賞。”黨刊這樣去讚揚黨的主席，用不着別人管，但說得如此絕對，一句不提12月中旬至1月20號這段時間“防控”輿論，打壓輿情，隱瞞真相，致使應對疫情嚴重滯後的問題。

趙立堅缺席了，趙立堅的司長華春瑩連發六推抨擊美國官員“說謊”，而且又挑出一個問題：美國本季度流感中死亡的2.2萬人中，“美國疾控中心主任承認，有些實際上是新冠肺炎”，華春瑩說：“美國人民需要也應該得到更詳細、更透明的解釋”。這裡的“也”用的很奇怪，是相對於中國人要求中國當局更詳細地解釋當初為何錯過抗疫時機，還是“別說我們了，你們也差不多”呢？ 華春瑩對美國流感死人耿耿於懷，稍早些時候，美國批評中國抗疫遲緩，華春瑩就指責美國流感死了多少多少人，後來有人指出，華春瑩是把流感同新冠疫情完全弄混了。

官方言必稱世衛組織

中國官方近來在應對外界批評中國早期抗疫措施不力，錯過時機時，往往拿出世界衛生組織作為擋箭牌。前面提到的『求是』的文章還是華春瑩的發推，都提到世衛組織如何肯定中國的防疫。但是，世衛組織這次抗擊疫情中的表現有些地方很令人詬病，最嚴重的問題就是在1月武漢封城之後，是否宣布“新冠病毒已經在全球構成緊急衛生事件”一事。世衛組織一直拖延到其總幹事譚德塞訪問中國幾日之後才宣布，顯得非常被動，法國媒體披露，世衛組織之所以推遲宣布，與中國施壓有很大關係，另外的因素，就是譚德塞希望能夠順利訪華。

譚德塞訪華期間1月28日與習近平會晤時隻字不提武漢疫情抗疫早期中國方面不透明造成的耽擱，而是一味奉承，附和“可防可控”，讚揚習近平指揮有方。習近平“我親自指揮親自部署”應對疫情就是在那次會面時由習近平親自說出來的，中國央視轉述了這段話，新華社後來的通告稱譚德塞讚揚習近平親自指揮親自部署雲雲。

世界衛生組織在這場重大疫情中的表現、責任，災難過後大約也不會被國際輿論放過，北風周六就此有一段評論說：“新冠疫情全球泛濫，主因當然是中國當局錯失三周時間沒能將疫情在最初的爆發後將其控制在起源地。但中國當局對國際組織的破壞和操縱產生的惡果卻少人提及。如世衛等國際組織和機制正常運轉，及時預警，全球新冠疫情可能還不至於這麼糟糕。”