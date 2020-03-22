中國微信二湘的十一維空間 今天 發布方方3月22日武漢日記。方方寫道，後來在第54天時，沒能中止下來，於是改為寫六十天。今天朋友們似乎都覺得我的危險大了起來。

廣告 繼續瀏覽後續

野火燒不盡，春風吹又生。

文／方方

封城第60日。難以想象的日子。

昨晚的雨下得還不小，但今天，天色又明亮了起來。無疫情小區逐漸內部開放，今天聽到窗外有小孩的笑聲，真是久違的聲音。外出小區也被允許，只是需要控制時間。去超市購物，也建議錯峰。比方老年人上午購物，年輕人下午購物。連排隊距離也給出相隔1.5米的建議，諸如此類。活動的空間，正在慢慢擴展。沉寂了兩個月的武漢，開始鬆動、透氣，嘈雜之聲將回歸大街小巷。儘管恢復到以往的生機勃勃，還需一段時日，但只要有出行機會，也很好的呀。

開城的通知雖未正式下達，門縫卻已經越來越大。省內、省外人員返漢指示，也已下達：“按照‘誰主張、誰申請’的原則，即申請、即批覆。省內人員憑健康碼‘綠碼’通行，不附加其他手續。省外人員擁有外省健康碼的，在進入武漢市境內防疫卡點時 ‘亮碼通行’，即只需查驗健康碼、測溫正常即予放行，不得要求另行提供健康證明（確實無法申領健康碼的除外）、流動證明、流入地申請審批表或接收證明、車輛通行證等。”非常令人高興的信息。我自己的艱難日子，也將結束。家裡老狗的皮膚病發作，也與寵物醫院約好，明天送去治療。真是天已大亮的感覺。因我自己時而需要看病，為此也了解了一下醫院情況，比如我常去的中南醫院。雖然日常門診尚未恢復，但急診已經正常進行。當初中南醫院也有不少醫護人員被感染，現在也大部分好轉。

下午在院子里打掃，住在旁邊一棟樓的同事家孩子小Y走過來問我，可不可以跟他們幾個志願者聊一下。我婉拒了聊天，畢竟雜事太多，實在沒有空。於是他順便說了下他們的志願者團隊。與小Y互加了微信，看他們的資料，始知武漢有一個叫“影子夢之隊”志願者團隊。從封城第一天開始，就在為城市服務。團隊固定人員均為武漢各層面的普通人，現在他們落地的主要任務是為城市小區免費運送愛心菜。我很驚異地聽到，他們今天把一批醫用物資寄向加拿大。當初我們陷入困境時，海外華人，幾乎遍掃當地醫用物資，寄回國內。現在，我們局勢轉緩，物資也有富裕，國內的年輕人們，也開始向外捐贈。只是轉出的渠道似乎不太通暢，不知道是否可以像當時輸入一樣，也可讓國內富裕的東西轉贈出去。

目前，武漢疫情向好，醫院的主要任務是治療重症，新增一直為零。儘管此說頗有爭議，但實情我不得而知。只是此刻，中國以外的國家，陷入疫情深淵之中。今天醫生朋友告訴一個信息：“五百個中美華人醫生建了一個大群，涵蓋了小醫生到大咖。”參與者多是一線的醫生，他們將對一些值得關注的問題，歸納整理，總結出來，也會組織經典病例討論，加深全球同行對新冠肺炎病例的理解！醫生朋友說：“中國摸索出一套行之有效的方法，全世界都可以借鑒。我們給他們一點幫助，他們對華裔中國人的仇恨就少一點，化干戈為玉帛。”又說：“哈佛附屬的麻省總醫院的方案，我就是在群里看到的，美國還真是高水平。”

這是我今天最感到驚喜的信息。病毒是全人類的敵人，大家只能攜起手來，同舟共濟，共克時艱，才是最重要的。全球醫生可以通過網絡，共同討論哪一種藥物更有效果，相互溝通什麼樣的治療方案最合適，疫情期間最重要的事應該是什麼，諸如此類。這是人類的大善。尤其武漢的醫生，經歷了從鬆懈到幾欲崩潰，再到摸索出經驗這樣的一個過程，是會比別人有更多體會的。他們向外傳達自己的經驗，最是可靠。我覺得這些醫生這個群體太了不起了，真是有大愛仁心。我的這位醫生朋友平時給我印象是有一點點反美的，但此時，當他與所有的同行一起來共同對抗疫情時，他的這種情緒似乎明顯在消減。多麼好！

到了現在，普通百姓的生活又怎樣了呢？昨天跟小哥聊天，他又傳了小嫂每天記錄的一些日常生活。先前的購物已經改成了其他，這裡記錄的是關於看病的事，共兩條。

一、3月18日：昨晚Z牙疼，半夜起來抹了些止牙疼的藥水，只是稍有緩解。早上起來除了再抹藥水以外，還含過漱口水，但情況仍然有些嚴重。好在穩住心態仔細檢查了一下，發現並非牙齒的問題，而是牙齦有一小塊潰瘍。我想起來有一種治療口腔潰瘍的噴劑，趕緊讓他微信聯繫藥店，結果很順利地買到了噴劑和清熱解毒的中藥口服劑。微信付款後，我便很快趕到小區西門口，接到旁邊店家從圍牆欄桿之間遞進來的藥。好方便的感覺。拿到藥，心裡也鬆了一大口氣，要知道現在去醫院看病是相當困難的，首先出小區難，第二進醫院難。這個時段最害怕發生的，就是Z這樣的重症級慢性病人突發任何必須進醫院的病。

不過去西門口取藥的過程相當享受，因為一個來回，足足順道曬到5分鐘太陽，好稀罕啊！今天兩頓正餐都是流食，但臘鴨蘿卜湯，皮蛋之類的足以保證吃飽，也夠營養。買回來的藥，噴劑用的較頻繁，幾乎過兩小時就噴一次。口服藥下午至晚上就喝了三次，明天才會按照說明一日三次。好在是中藥，最初服用稍多一點不是很要緊吧。晚上已經好很多了，今晚應該不會再疼得睡不了覺。

二、3月19日：自閉第五十九天。Z的口腔潰瘍好了很多，看來買的藥很對症。今天中午在臘鴨炖蘿卜的基礎上，加很多剁碎的大白菜，這樣泡米飯吃就是一頓營養足，又美味的流食。明天應該能恢復正常飲食了。

L的老伴兒去年中風，原本不算重的，恢復也還可以，但老伴兒心理壓力大，焦慮鬱悶情緒比較持久，所以漫長的自閉期間，老兩口過得比較煩躁。想到上次微信時就聽她叫苦，趁着今天疫情見0，大家都會很開心，就主動微信慰問一下，也問到她老伴兒情況好些了沒。沒想到她回過來的第一句話就是：她看到0增長大哭了一場！竟然反應如此強烈，相比之下我懷疑自己已經宅傻了，高興還是高興，只是很快就對自己說還沒到時候，只不過第一天見0。

還沒來得及交流我的感受，她已經訴了一大堆苦：哎呀，就是不行啦。一天到晚憋在家裡。整天的就是想他自己的那個病，疑神疑鬼的，哎喲，我真是鬱悶啊！天天在家，就說他病複發了。想去醫院看，又害怕勾起他天天在那兒琢磨自己的病。然後睡不着覺。老伴兒都快把我搞崩潰了。

我岔着勸了一陣子，我說開始進入老伴時期了，後面更多的日子就是這樣平下心靜下氣慢慢過。只要伴兒還在身邊，日子就不會冷清孤單。我還建議她試着把自己當成一個大大咧咧的家長或者大姐，把老伴兒當個不太懂事理的兒童，不行了就嘻嘻哈哈或裝腦殘。我覺得心理有毛病的人有個特點，他說煤球是黑的，你一定要一本正經附和就是黑的，然後該幹啥幹啥。實在沒法附和，也不要試圖講道理，那樣會搞僵的。可以選擇少說話不說話。沒辦法，就得這樣，因為對方確實是不在完全正常狀態。

讀到嫂子的記錄，覺得很有意思，她所說的“對方確實不在完全正常狀態”的話，也很好玩。

封城六十天，是一個可值紀念的日子。今天有特別多的人來跟我說，不要再繼續寫下去了。他們或許都在擔心圍攻我的人太多。其實我前陣子計畫寫到54篇，跟朋友笑說，正好一副撲克牌。後來在第54天時，沒能中止下來，於是改為寫六十天。今天朋友們似乎都覺得我的危險大了起來。而且，我也感覺到：下午，來我微博圍攻的人，明顯又一輪增多。朋友們大概也知道這一波的圍攻者，是什麼人吧。

前幾年有一句口號叫作：“帝吧出征，寸草不生”。當時我也覺得有趣，還轉過一些的帖子。今天下午，朋友群有人在轉“帝吧官微”在微博上的“號令”。帝吧官微列出了針對我的很多條款。很有意思。也很有趣。在帝吧“吧主”的眼裡，我或許就是他們現在的敵人吧？畢竟去年帝吧官微在讚賞集體爆粗口是愛國行為時，我公開批評過他們，我的微博也是為此而遭封。帝吧是千萬粉絲的大體量群落哦。我這種冒犯，或許是“吧主”所不能容忍的。因為，畢竟他領導的是天下第一大吧，這世上沒有他戰勝不了的對手。這就有點好玩了。不過，我倒是相信，帝吧中百分之九十九以上是有理性的年輕人。沒有這些理性的人支撐，這個吧怎麼可以維持得這麼久？“帝吧出征，寸草不生”這樣的口號，當個廣告語還是蠻不錯的。

現在正是春天。春天是讓人覺悟的季節，也是給人信心的季節。這個覺悟和信心就是：野火燒不盡，春風吹又生。

中國微信二湘的十一維空間 今天 所作作者簡介：方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。