中國客惹人心驚膽戰？香港澳洲謠傳遭“入侵”搶購物資

一團疑似大陸購物團被人拍到在九龍城碼頭上岸，惹起有人突破隔離令在港搜購物資，經查後原來上岸者乃一郵輪員工。

香港和澳洲均傳出有大陸團有組織有預謀地到本地商店進行大肆搜購的傳聞，香港的傳聞在再三的追查之下證實並非事實，但澳洲的傳媒儘管再三指出有大量疑似中國人乘坐多輛旅遊巴到地方小鎮的超市進行瘋狂式搜購的傳聞查無實據，但在部分政客的推波助瀾下，仍然有不少人深信不疑，為這次新冠狀病毒在西方國家所挑起的種族歧視，火上澆油。

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香港雖然已經對大陸進行半封關，所有大陸客入境後必須自我隔離14天，但有九龍城街坊拍到有大批疑似大陸客個個手提行李箱從當地碼頭上岸，貌似一個“配備完善”的搜購團，網絡一時議論紛紛。

有網民發現，九龍城馬頭角公眾碼頭近日出現大批疑似內地團，而所有人士都是攜帶行李，其後更登上旅遊巴離開。據蘋果日報報道，九龍城區議員黎廣偉、馬希鵬向車站休息室查詢後，確認在上周五（20日）下午時份，有兩團或以上操普通話及外語人士經船到達馬頭角公眾碼頭，及後沿旅遊巴停車場方向離去。

“陸客逼爆九龍城”的面書專頁指，有街坊拍攝到有大批疑似操普通話的內地人於馬頭角公眾碼頭下船，並聚集於九龍城碼頭巴士總站，疑似等候旅遊巴。從片段可見，他們都有攜帶行李，甚至是“大包小包”，因此街坊推斷他們是內地團；也有網民就留意到，片段最後有兩位女士拿一本藍色，及一本棗紅色的護照，當中似乎夾住了一張機票，懷疑上述“旅行團”應為途經香港的外國留學生。

但這個所謂大陸搶購團，查證原來是一個郵輪的船員團體。香港旅遊促進會總幹事崔定邦回覆傳媒查詢時指出，該批是麗星郵輪的船員，當時船員正在下船，等待公司所提供的旅遊巴。崔說，自從香港於2月8日宣布所有經內地入境的人士需強制檢疫14日後，已暫停所有大陸團來港。

不過澳洲的謠言，儘管查無其事，卻有政客推波助瀾，傳聞不息。根據英國衛報澳洲版21日消息指出，澳洲網上近日突然充斥傳聞，均指向有大批疑似中國人的購物團，乘坐好幾輛旅遊巴士分頭到地方的超市進行瘋狂搶購，他們首先是搶購廁紙，之後是其他食物和罐頭，貨架被掃精光。

根據網上傳聞，被中國客“入侵”的澳洲地區，包括新南威爾斯的Deniliquin和Gulgong，以及維多利亞的Kyneton等。

衛報指出，墨爾本的傳媒The Age只是根據所聞而指出，甚至連墨爾本的Gisborne、Romsey、Seymour、Woodend、Daylesford 以及Gisborne等地區，也出現疑似大陸搶購團。

但衛報指出，該報和澳洲最大的傳媒集團之一ABC的記者，迄今並無找到可信的證據證明網絡的傳聞屬於事實，報道還指出：“在這個人人都有手機的今天，居然沒有一張可信的照片以茲證明傳聞，難以令人信服。”

不過，澳洲內政部長都頓（Peter Dutton）星期四在電視節目2GB上，不但為傳聞火上澆油，甚至還添增種族歧視的成分。電視節目主持人聲稱他有照片證明傳聞，“一車一車的亞洲裔澳洲人，衝入包括Aldi、Coles和Woolies等購物中心，一下子就把貨架掃個精光”。

都頓之後接口說，他同意主持人的說法，又說當局正在調查事件，他並且相信背後有一個犯罪集團在操控這些活動。

都頓說：“我知道有些人相信這是非法謀利活動。他們在囤積，不是為了他們的需要。我認為他們要就是把貨物寄往海外，或者在黑市市場轉售謀利。我要嚴打這些人，且看我抓到他們之後會如何對付他們。”