中國新報新增新冠確診39例全部為境外輸入 湖北連第五日無新增

據中國國家衛生健康委員會今天公告，3月22日全國報告新增確診病例39例，全部為境外輸入，新增死亡病例9例，新增疑似病例47例。湖北已連續第五日無新增病例，此外今日無境外輸入關聯病例，3月21日廣東首次報告境外輸入關聯病例。

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據路透社今天報道說，3月22日中國大陸新增新冠確診39例全部為境外輸入，較上日略降。

據中國國家衛生健康委員會周一公告，3月22日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例39例，全部為境外輸入，新增死亡病例9例（湖北9例），新增疑似病例47例。湖北已連續第五日無新增病例，此外今日無境外輸入關聯病例，3月21日廣東首次報告境外輸入關聯病例。

上述新增報告境外輸入確診病例39例仍主要來自北京、上海和廣東（北京10例，上海10例，福建6例，廣東6例，山東2例，甘肅2例，浙江、河南和重慶各1例）。截至3月22日24時，累計報告境外輸入確診病例353例。

當日新增治癒出院病例459例，解除醫學觀察的密切接觸者661人，重症病例減少96例。

該報道說，湖北累計治癒出院病例59,879例（武漢42,788例），累計死亡病例3,153例（武漢2,517例），累計確診病例67,800例（武漢50,005例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

累計收到港澳台地區通報確診病例507例：香港特別行政區317例（出院100例，死亡4例），澳門特別行政區21例（出院10例）。