中國駐法大使館推特轉髮指美疫情文章 提 “特朗大流行病”

自巴黎方面消息，近日隨着中美兩國政府就近期在全球範圍內形成“大流行”的新冠肺炎疫情來源問題爭論不休之際，中國駐法國大使館也在周一通過推特，轉發中方媒體質問“美國就疫情應回答三大問題”等推文及原創推文，進一步參與到這場輿論戰當中。

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中國駐法大使館當天在推特上轉發了一篇由官媒中國環球電視網（CGTN）法文網站，發表的題為“評論：美國應對2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情回答三個問題”的文章。中方使館引述文章就疫情涉及美國的內容指出，“第一個問題，自去年9月發生並造成20000多人死亡的流感中包含了多少2019冠狀病毒病病例？美國是否曾試圖將新冠肺炎隱藏在流感（統計）當中？”。中國駐法大使館的推文還寫道，“第二個問題有關去年7月位於馬里蘭州德特里克堡的全美最大生化武器研究中心被突然關閉，（該中心）被關閉後美國出現了一系列肺炎或類似病例”。中方使館的推文並進一步提出，“第三個問題，為什麼幾位美國高級官員在股市下跌之前就出售了很多股票，同時向美國公眾保證2019冠狀病毒病在美國是可控的。”

此外，中國駐法大使館的推特隨後還引述了澳大利亞總理莫里森3月20日接受悉尼廣播電台2GB採訪時的發言稱，在澳洲確診新冠肺炎病例中，大約80%是海外輸入病例或是與海外回來的人有過直接接觸的人，在這些病例中，“大多數病例來源於美國”。澳大利亞政府是在中國官方於今年1月20日證實新冠肺炎在湖北武漢等地爆發後，最早對中國入境人員採取限制措施的國家之一。莫里森曾在2月1日宣布，禁止所有之後從中國飛抵澳大利亞的民眾入境，澳大利亞公民、永久居民以及兩者的直系親屬和機組人員除外。莫里森政府並於3月19日進一步強化了入境管理措施，宣布從3月20日晚9時開始，所有非澳大利亞公民(不包括永久居民及親屬)，將完全禁止進入澳大利亞。

中國駐法大使館的推特還進一步發推文稱，“德特里克堡基地關閉後，N1H1流感在美國爆發。 2019年10月，美國官方機構組織了一場針對全球大流行病的演習，編碼為‘201事件’。 2個月後，在中國武漢確診了首例2019冠狀病毒病病例。中方使館在當天就新冠肺炎疫情涉及美國的內容就此還並未結束，其稍後發文稱，“在接受《科學》雜誌採訪時，美國免疫學家安東尼·福西（Anthony Fauci）表示，特朗普總統的聲明暗示中國可能在3至4個月前（向外界）透露2019冠狀病毒病‘不匹配’（事實）。福西還補充說，他將永遠不會使用‘中國病毒’一詞。”

緊接着，該受認證推特賬戶引述美國新聞網站《每日野獸網》（The Daily Beast）發表的，批評白宮存在應對新冠疫情威脅處理不當，並存在所謂“掩蓋事實”的文章寫到，“美國依靠謊言和種族主義而不是科學和有效措施來遏制2019冠狀病毒病。 看一下《每日野獸網》有關白宮通過採取骯髒的戰術（les tactiques vilaine）以轉移對# ‘特朗大流行病’（#Trumpandémie）批評（的報道）”。事實上，中國駐法大使館的上述推特言論與中國外交部發言人趙立堅3月22日的推特發言類似。他稱，“推特美國疾病控制和預防中心（CDC）承認，在2019年流感季中，一些新冠肺炎患者被誤診為流感。3400萬人感染，2萬人死亡。如果新冠肺炎從去年9月開始，美國又缺乏檢測能力，那麼有多少人可能已經被感染？美國應該找到‘零號病人’是什麼時候出現的。”

而這已不是趙立堅第一次就類似話題向美方發問。3月12日，他曾用中英文連發多條推文，針對美國疾病控制與預防中心(CDC)主任羅伯特·雷德菲爾德(Robert Redfield)3月11日在美國國會眾議院作證時的發言視頻記錄節選發推文，指稱“美國疾控中心主任被抓了個現行。”他還反問，“零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？”趙立堅在系列推文中並質疑“可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！”值得注意的是，包括趙立堅及多個中國駐外使館指控或暗指新冠疫情在中國出現與美國有關的言論，並非中國外交部就疫情來源問題向外界傳達出的唯一態度。

中國駐美大使崔天凱3月17日在接受AXIOS新聞網站和HBO電視網聯合節目的採訪時，被記者問到中國外交部的發言人趙立堅在散播病毒來源於美國實驗室的陰謀論。他有相關證據嗎？的問題回答稱，“也許你可以去問他”。面對您是大使，您問了他嗎的追問，崔天凱則指出，“我在此代表的是中國國家元首和中國政府，不是某個具體個人”。記者提出，他是代表中國政府發言嗎？是趙立堅還是您代表中國政府發聲？對此，崔天凱回答稱，“我是中國駐美國的代表。”

同樣就以趙立堅為代表的中國部分外交官員所提出，新冠疫情發源涉美陰謀論問題，中方外交部另一發言人耿爽則在3月23日的記者會上重申，新冠病毒源頭的問題是一個科學問題，需要聽取科學和專業的意見。世衛組織和國際社會有明確的共識，那就是不能將病毒同特定的國家、地區或者種族相聯繫，反對藉此搞污名化。他亦表示，一段時間以來，個別美國政客和高官詆毀中國政府和中國人民的抗疫努力，借新冠病毒對中國進行污名化，我們對此堅決反對。