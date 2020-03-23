中美女發言人對撕 互轟抹黑

中國外交部發言人華春瑩近來透過推特指出，“1月3日以來，中國不斷向美國更新新冠病毒的信息及應對措施，美國國務院1月15日也通知了疾病預防與控制中心關於此病毒的警告。現在卻怪中國推遲通知？這是認真的嗎？”不過，美國國務院發言人奧特加斯則透過推特反駁，“1月3日，中國當局已經下令銷毀新冠病毒樣本，並讓武漢的醫生們噤聲，還在網絡上進行審查，有關中國方面處理疫情的時間表，絕對必須接受世界的審查。”

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據美國之音今天報道說，新冠疫情持續在世界蔓延之際，美中雙方在社交媒體上相互指責。

中國外交部發言人華春瑩近來透過推特指出，“1月3日以來，中國不斷向美國更新新冠病毒的信息及應對措施，美國國務院1月15日也通知了疾病預防與控制中心關於此病毒的警告。現在卻怪中國推遲通知？這是認真的嗎？”華春瑩還談到，“依據傳染病防治法，中國認為新冠病毒具有高致病性，就如同世界衛生組織所說，中國以創紀錄的短時間識別出病源，並與世界各國分享基因排序，幫助他們應對疫情。”

不過，美國國務院發言人奧特加斯則透過推特反駁，“1月3日，中國當局已經下令銷毀新冠病毒樣本，並讓武漢的醫生們噤聲，還在網絡上進行審查，有關中國方面處理疫情的時間表，絕對必須接受世界的審查。”奧特加斯還回應，“中國的說法根本是一派胡言，你現在強調它有高致病性，可你們的官員上個月卻阻止世界衛生組織的報告提及新冠病毒是危險的病源。”

據該報道說，美國國務卿蓬佩奧日前接受媒體訪問表示，中國對疫情信息不夠透明，浪費了許多珍貴的時間，加上美國的醫學專家無法前往協助，因此根本無從做出正確判斷及徹底了解病毒，同時在疫情暴發的初期，數十萬人離開了武漢，去到像意大利這樣的國家，給當地帶來了苦難。

美國總統特朗普日前透過推特指稱新冠病毒是“中國病毒”，並強調這是因為中國政府散布病毒是美軍傳入中國的不實信息，而他的說法非常準確地指出病毒的來源。