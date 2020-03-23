南早：4.3萬隱性“帶毒者”中國未包括確診數字之內

大陸官方連日宣傳中國疫情已告緩和，甚至連重災區武漢因為連日錄得零感染而將局部解封，但根據南華早報引用大陸官方機密的數據報道，感染武漢爆發的新冠狀病毒但卻沒有呈現癥狀或延遲出現癥狀者，數字可能是被確診者的三分之一。

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根據這份機密政府報告，直至2月底為止，中國確診感染武漢病毒但又沒有出現癥狀的人數，超過4.3萬人。他們均被隔離及醫學監察，但卻沒有被計算在官方的確診數字之中。根據官方的數字，中國至今有大約8萬人確診感染病毒。

國家衛健委2月初更改指引，無癥狀個案不列入確診病例，也毋須對外公布，外界一直無從得知真實感染情況。南早日前獨家取得中國政府內部文件，顯示境內的無癥狀感染者截至2月底有4.3萬人，達內地整體感染人數三分之一。無癥狀感染者按規定隔離14天進行監察，若在隔離期間出現癥狀，就會及時修正為確診個案對外公布。

根據中國官方數據，截至3月21日，確診個案只較2月新增1260宗，意味着4.3萬無癥狀個案大部份均維持無癥狀。換言之，若將2月的無癥狀數字計入目前的累計數字，內地整體感染人口最少達12萬宗之多。

據蘋果日報報道，武漢協和醫院有醫生認為，當局即使不放入確診病例，也應單獨計算並及時通報，“訊息透明化帶來不是不安，反而是踏實與信任。”

對於無癥狀感染是否列入確診個案，各國標準不一。世衛、香港、南韓都將所有呈陽性個案列入確診，而意大利、美國、英國則不會對除醫護以外的無癥狀人士做測試。而香港在截至3月14日的138宗個案中，有16宗、即11%屬無癥狀感染。外國多項研究都發現，無癥狀感染者同樣具有傳播病毒的能力。

武漢零新增數據一直受到外界質疑，武漢日前有社區貼出通告指小區內有人感染，但第二日武漢仍然公布零新增個案，小區解釋病人是無癥狀感染者。網上近日亦流傳一封自稱湖北記者的文章《我最難忘的一天》，踢爆官方個案清零造假，包括當地的同濟醫院新增100多宗個案，以及一名劉姓婆婆感染出院後疑似複發，去看醫生卻被多間醫院互相推諉，質疑“零增長”背後只為了讓大家復工。

當局在凌晨1時急發通報回應，指事主因未確診，難以分類處置，所以等待時間較長，期間也未發現有相互推諉問題。通報又強調近日的零新增個案，是各醫療機構、疾控部門直接上報，數據客觀真實。根據當局最新公布的數字，大陸本土個案幾近“歸零”，前日新增45宗境外輸入及1宗與輸入個案有接觸的病例，湖北更是連續4日沒有新增個案。