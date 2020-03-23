安倍和小池百合子同意東京奧運會延期

針對新型冠狀病毒疫情在全球擴大的影響，國際奧委會（IOC）22日公布新方針稱，將與東京奧運組委會、東京都政府、日本政府就東京奧運延期等方案進行探討，其中包括開幕的日期，在四周內公布結論。而日本首相安倍晉三23日在參院預算委員會會議上表明，他和國際奧委會的觀點一致，沒有取消這一選項，但是會同意延期的想法。東京都知事小池百合子也在23日的記者會上表示了同樣的想法。

廣告 繼續瀏覽後續

安倍指出：“國際奧委會的判斷，是依照我提出的以完美的形式舉辦的方針。假如做到這一點面臨困難，將把各位運動員的事情放在第一位加以考慮，那麼延期也是不得已的。”

關於所謂完美的方式，安倍指出：也就是讓所有國家的運動員在萬無一失準備的基礎上參加的安全與安心的盛會。

關於東京奧運會和殘奧會是否能取消的提問，安倍指出：這要由國際奧委會來決定，但是“沒有取消的選項” 。

而東京都知事小池百合子在23日的記者會上，在提及安倍首相以完美的形式舉辦不可能的情況下延期也是不得已的”的想法時表示：我也是這樣想的。

小池百合子說：國際奧委會、東京奧運組委會、東京都政府將緊密合作，今後將怎麼辦？課題很多，需要研究。

東京奧運會和殘奧會組織委員會會長森喜朗和武藤敏郎事務總長23日東京晴海舉行記者會,承認正在就延期等進行研究。