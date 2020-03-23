官方銀行稱今年經濟增長僅2.6%但明年爆9.0%

中國國家投資銀行中金公司今天發表報告指出，鑒於武漢新冠肺炎疫情擴散全球，並已波及金融市場，2020年中國國內生產毛額（GDP）成長率將只有2.6%；而第1季GDP年增率更將出現負值的-9.3%。至此中國官方多次表態對維持經濟增長展望信心。

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據中央社今天報道說，官方銀行：中國首季經濟負成長，全年僅2.6%。

但據中金這份報告提到，2021年在經濟情勢走穩、且2020年基期偏低下，中國GDP成長率可望大幅回升到9.0%。

報道引據路透社消息，今天在“中金宏觀”微信公眾號公布的這份報告指出，隨着防疫隔離措施的鬆綁及復工率上升，中國第2季經濟成長會明顯恢復，GDP年增率將回升到4.3%。

中金2月2日發表的上一份報告原本預估，武漢肺炎疫情2月中旬左右可進入“緩和期”，在2月底至3月初進入“平台期”，疫情對中國經濟整體影響的不一定會超過2003年嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）期間。但今天的最新報告指出，目前看來，海外疫情的擴散可能比先前預料的範圍更廣、影響更大、且持續時間更長。更令人擔憂的是，新增確診病例仍以每天約20%增幅快速上升，未見趨緩跡象。

報告提到，由於海外疫情全面升級，且殃及所有的主要經濟體，尤其是美國。而歐、亞及中東的疫情對地區及全球經濟的影響也不容小覷。與此同時，在一些先前疫情趨緩的國家，輸入性病例及隨之複發的本地傳染，也為防疫帶來第2波壓力。

據該報告認為，就經濟成長結構而言，2020年中國出口恐較2019年大減約18%，將拖累第2至4季的經濟成長。至於進口，降幅可能更達約25%。至於分季，外需預計要到第3季的才會開始回升，第4季則可明顯加速。