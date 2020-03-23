崔天凱稱病毒源自美國是一“瘋癲”陰謀論並與其撇清關係

中國駐美大使崔天凱接受美國傳媒訪問時，與早前外交部發言人趙立堅聲稱武漢病毒的源頭來自美國一說，撇清（disown）關係，更形容這是一“瘋癲（crazy）”的陰謀論。崔天凱此說明顯與趙立堅的說法有所出入，凸顯了中國意圖將目前肆虐全球的傳染病責任歸咎美國，並且將自己打造成救世者形象的國際宣傳攻勢，或許已經遭到挫折。

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美國有線電視HBO的新聞節目Axios在美東時間傍晚6點播出了崔天凱的訪問節目。崔天凱曾數次不滿主持人的問題而出現針鋒相對的場面，包括主持人問到有關民間記者陳秋實深入武漢採訪疫情時失聯一事，以及中國在維吾爾自治區設立勞改營問題。

崔天凱在訪問中說，他一直都堅信，散播新冠狀病毒源頭來自美國一個軍事實驗室的謠言，是“瘋癲”的。崔天凱一個多月前接受美國CBS新聞節目“面對國家（Face the Nation）”訪問時，也曾形容這個謠言是“瘋癲”的陰謀論。但當時趙立堅尚未開始對外散播這個陰謀論。

根據Axios的分析報道，崔天凱這次明顯與他的同僚畫清界限，是中國政府駐美最高官員發出的一個重要信號。

美國白宮從總統特朗普而下，都對中國企圖散播美國軍人將病毒帶到武漢的謠言感到震怒，國務院甚至召見崔天凱對此表達美國的不滿。

在訪問中，主持人問到維吾爾人在集中營涉嫌遭到殘暴的對待一事，崔回答稱繼續談論這個問題並不具建設性，崔一度更指責主持人侮辱中國共產黨，而且將中共與中國人民畫成等號。

主持人然後不斷追問有關中國當局打壓醫生吹哨人，以及封鎖足可挽救更多人命的重要疫情訊息的時序表，崔回答：“有關李醫生（李文亮）和他的同僚，中央政府已經展開調查。”

主持人然後問：“我看過華爾街日報的專欄，對我來說，文章並沒有違反任何法律，它只不過批評......”崔接口說：“那篇文章對整個中國極具侮辱性。”主持人：“大使先生，我肯定有人不同意這個看法......問題是，只因為你們不同意一篇文章的內容就驅趕記者出境，這是否是一個好主意。”

崔天凱說：“或許你應該先問一下，刊登這篇文章是否是一個好主意。”

訪問提到民間記者陳秋實在武漢失聯一事，主持人問“民間記者陳秋實現在在哪？他之前深入武漢報道了疫情之下武漢人民所經歷的慌亂遭遇。”崔：“我從未聽過這個人。”

主持人：“真的嗎？陳秋實？”崔：“為什麼不？”

主持人：“2月9日你在面對國家的節目中，也曾被問到這個人。”崔：“沒有，我當時並沒有被問到任何一個個別的記者。”

主持人：“我看過那段視頻，瑪嘉禮布瑞南（面對國家節目的主持人）當你的面提到陳秋實這個人。”崔：“我那個時候不知道他是誰，現在也不知道”

主持人：“現在已經是一個多月之後的事，你難道一點都不好奇的想知道他是誰嗎？”崔：“我們中國有14億人民，我怎可能認識每一個人？”